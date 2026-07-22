Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente em eventual 2º turno

De acordo com a pesquisa, os dois pré-candidatos à Presidência também aparecem na igualdade no primeiro turno: 38% x 38%

Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira (22) aponta que o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno. O atual chefe do Executivo aparece com 45%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 46%. O instituto responsável pelo levantamento informou que a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números de uma eventual disputa de 2º turno:

Lula: 45%;

45%; Flávio Bolsonaro: 46%;

46%; Nenhum deles: 8%;

8%; Não sabe: 1%;

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira também simulou outros cenários de segundo turno com Lula. Assim como na disputa com Flávio, o presidente aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Segundo o levantamento, o petista tem 44% contra 41% do goiano. Nenhum deles representa 13%, enquanto 3% não souberam responder.

Em relação ao ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula aparece na frente, com 44% contra 38% do mineiro. Já em uma eventual disputa contra Renan Santos (Missão) no segundo turno, o petista apresenta sua maior vantagem: 45% contra 35%.

Primeiro turno

A Gerp também simulou um cenário para o primeiro turno. Na estimulada – quando os candidatos são apresentados ao entrevistado, Lula e Flávio Bolsonaro também aparecem empatados tecnicamente, com 38% para os dois. Zema se encontra na terceira posição com 3%, seguido por Renan Santos e Caiado (os dois também aparecem com 3%).

Pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira (22)

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre 15 e 17 de julho. O levantamento tem margem de erro dois pontos percentuais para mais ou para menos e 95% de confiança. A pesquisa está registrada sob o número BR-05026/2026.