Segurança e legado de Bolsonaro pautam gravações com aliados em mansão de Brasília

A Jovem Pan apurou que segurança pública e a defesa do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram entre os principais temas dos vídeos gravados por Flávio Bolsonaro (PL) com parlamentares e candidatos nesta terça-feira (11)

Flávio recebeu os aliados durante um almoço em uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. As gravações serão usadas no horário eleitoral e tiveram atenção especial aos candidatos ao Senado que formarão os palanques do PL e de partidos aliados nos estados.

No momento de maior movimento, entre 25 e 30 convidados estavam reunidos no local. Antes das gravações individuais, houve uma conversa coletiva em que o legado de Jair Bolsonaro também entrou em pauta.

Nos bastidores, candidatos aproveitaram o encontro para pedir a presença de Flávio em seus estados durante a campanha. A estratégia discutida prevê atenção especial aos principais colégios eleitorais, mas aliados também defendem reforçar a agenda em estados onde o candidato já aparece com uma base eleitoral mais consolidada.

O almoço teve churrasco e até a picanha servida virou provocação ao presidente Lula (PT), em referência a uma das promessas exploradas pelo petista na campanha de 2022.

Segundo participantes ouvidos pela Jovem Pan, o encontro funcionou ainda como um primeiro alinhamento de discurso e de agendas para a campanha, além da produção do material que será exibido no horário eleitoral.