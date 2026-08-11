Segurança e legado de Bolsonaro pautam gravações com aliados em mansão de Brasília
Flávio recebeu os aliados durante um almoço em uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. As gravações serão usadas no horário eleitoral e tiveram atenção especial aos candidatos ao Senado que formarão os palanques do PL e de partidos aliados nos estados.
No momento de maior movimento, entre 25 e 30 convidados estavam reunidos no local. Antes das gravações individuais, houve uma conversa coletiva em que o legado de Jair Bolsonaro também entrou em pauta.
Nos bastidores, candidatos aproveitaram o encontro para pedir a presença de Flávio em seus estados durante a campanha. A estratégia discutida prevê atenção especial aos principais colégios eleitorais, mas aliados também defendem reforçar a agenda em estados onde o candidato já aparece com uma base eleitoral mais consolidada.
O almoço teve churrasco e até a picanha servida virou provocação ao presidente Lula (PT), em referência a uma das promessas exploradas pelo petista na campanha de 2022.
Segundo participantes ouvidos pela Jovem Pan, o encontro funcionou ainda como um primeiro alinhamento de discurso e de agendas para a campanha, além da produção do material que será exibido no horário eleitoral.