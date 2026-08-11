‘Vamos fazer o teste do pezinho no Lulinha’, diz Queiroga ao criticar governo Lula

Ex-ministro da Saúde esteve com Flávio Bolsonaro para gravar vídeos de campanha e também comentou a escolha de Alfredo Gaspar como vice

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), candidato ao Senado pela Paraíba, esteve com Flávio Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (11), em Brasília, para participar da gravação de vídeos para a campanha eleitoral. Após a agenda, em entrevista à Jovem Pan, Queiroga criticou o governo do presidente Lula (PT) e mirou Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, ao ser questionado sobre notícias envolvendo uma suposta influência do filho do presidente no Ministério da Saúde.

“Vamos fazer o teste do pezinho no Lulinha. Aí você vai ver o que a gente vai encontrar. Vamos encontrar lobista, vamos encontrar todo tipo de malfeito”, afirmou.

A declaração fez referência à ampliação do teste do pezinho durante o governo de Jair Bolsonaro. Queiroga aproveitou a resposta para defender sua passagem pelo Ministério da Saúde.

“Vocês podem procurar: não tinha lobista lá. Nós compramos R$ 38 bilhões em vacinas, não há indício, nem história, nem conversa de desvio de recurso público. O PT volta, voltam os escândalos de corrupção”, disse.

Queiroga também elogiou a escolha do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice de Flávio Bolsonaro e disse que o nome pode ajudar a chapa a ampliar sua votação no Nordeste.

“Alfredo simboliza esse combate à corrupção”, afirmou. O ex-ministro também destacou a experiência de Gaspar na área de segurança pública e disse que o PL pretende construir uma agenda de campanha forte nos estados nordestinos.