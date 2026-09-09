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Bruno Pinheiro

STF mantém plenário nesta quinta após Fachin intervir em crise na Corte

Se mantida, será a primeira reunião dos ministros no plenário após uma sequência de decisões conflitantes tomadas nas últimas horas por integrantes da própria Corte
Bruno Pinheiro

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Plenário do STF
Plenário do STF WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Após cancelar a sessão do plenário desta quarta-feira (9), em meio à escalada da crise interna no Supremo, a Corte mantém na agenda o encontro previsto para esta quinta-feira (10). A pauta que seria analisada nesta quarta foi transferida para a sessão seguinte.

Se mantida, será a primeira reunião dos ministros no plenário após uma sequência de decisões conflitantes tomadas nas últimas horas por integrantes da própria Corte.

Nesta quarta, Flávio Dino determinou a reintegração de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal. Mais tarde, o presidente do STF, Edson Fachin, suspendeu tanto a decisão de Dino quanto a de André Mendonça, que havia afastado Andrei. Fachin classificou o cenário como de conflitos e sobreposições processuais capazes de provocar “grave lesão à ordem pública e à integridade” do tribunal.

No fim do dia, Fachin também revogou a designação que mantinha Alexandre de Moraes à frente do Inquérito das Fake News desde 2019.

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