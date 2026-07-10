Veja mensagens trocadas por servidores da Câmara que indicam influência de Valdemar

Para Flávio Dino, os diálogos indicam que Valdemar participava diretamente da definição dos destinos das emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar

Mensagens obtidas pela Polícia Federal e citadas na decisão do ministro Flávio Dino detalham como teria funcionado o esquema de direcionamento de emendas parlamentares atribuído ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O material integra a investigação derivada da Operação Transparência e embasou o bloqueio de R$ 119,2 milhões em bens do dirigente partidário.

A Jovem Pan teve acesso à decisão, que reproduz conversas entre servidores da Câmara dos Deputados responsáveis pela tramitação das emendas. Em um dos diálogos, uma servidora informa à colega que “as do Valdemar já estamos terminando de cadastrar”, tratamento que, segundo a decisão, separava as indicações do dirigente partidário das demais.

Outro trecho mostra um servidor ocupante de cargo na liderança do PL na Câmara, avisando que havia marcado uma reunião com Valdemar. Depois do encontro, ele retorna com a definição de que cerca de R$ 24 milhões seriam direcionados à área de Turismo, e envia uma lista com municípios e CNPJs beneficiários.

Em uma mensagem posterior, a servidora encaminha uma planilha intitulada “Alteração em Turismo – VCN” e explica que “o Valdemar pediu para trocar algumas das indicações que ele fez ontem em turismo, porque os municípios não iriam conseguir executar”. Para Flávio Dino, os diálogos indicam que Valdemar participava diretamente da definição dos destinos das emendas, mesmo sem exercer mandato parlamentar.

A decisão aponta ainda que deputados federais foram registrados formalmente como autores das indicações, num procedimento que, segundo a investigação, conferia aparência de legalidade ao esquema. Para o STF, os elementos reforçam a existência de um “arranjo decisório paralelo” para a distribuição de recursos públicos e indícios de desvio de finalidade na aplicação das emendas.

A Jovem Pan tenta contato com Valdemar. O espaço está aberto para manifestação.