Wagner atribui US$ 55 mil apreendidos a diárias do Senado; dados mostram R$ 337 mil em 7 anos

Um levantamento da Jovem Pan nos dados do Portal da Transparência do Senado mostra que o senador Jaques Wagner (PT-BA) recebeu R$ 337 mil em diárias para viagens oficiais entre 2019 e junho deste ano, valor inferior ao alegado pelo parlamentar para justificar os US$ 55 mil em espécie encontrados pela PF em um cofre de hotel em Brasília na quinta-feira (18).

Wagner afirmou, em entrevista à BandNews TV, ter acumulado “aproximadamente US$ 70 mil em diárias para viagens internacionais” desde 2019. Pela cotação atual do dólar, os R$ 337 mil registrados pelo Senado equivalem a cerca de US$ 65 mil, valor menor que o mencionado pelo senador e que inclui todas as viagens oficiais, sem distinção entre destinos nacionais e internacionais.

O dinheiro foi encontrado durante buscas realizadas pela manhã no quarto ocupado pelo senador em um hotel na capital federal, no âmbito da 9ª fase da Operação Compliance Zero. Além das diárias, os registros do Senado apontam que Wagner recebeu outros R$ 147 mil em ressarcimento de passagens no mesmo período, totalizando R$ 484 mil em viagens oficiais entre 2019 e 2025.

O ano com maior gasto em diárias foi 2025, com R$ 74 mil. Em 2020, durante a pandemia, o valor foi zero. Os dados oficiais, porém, não discriminam quais viagens tiveram destino internacional, o que impede uma comparação direta com o valor citado pelo parlamentar.

Wagner disse ainda ter comprado moeda estrangeira no Banco do Brasil, onde mantém conta, para custear deslocamentos ao exterior. “Não tenho nada a esconder sobre esse dinheiro”, afirmou o senador. Ele também negou qualquer relação com o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, investigado na mesma operação.

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de irregularidades envolvendo o mercado financeiro e parlamentares. Wagner é líder do governo Lula no Senado Federal.