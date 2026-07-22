Aliados de Flávio demonstram preocupação após notas fiscais ligadas a Vorcaro

Ao serem surpreendidos a conta gotas, o Bolsonarismo acaba sem alinhamento de discurso para reagir a crise interna

Aliados do senador Flávio Bolsonaro demonstraram preocupação com a nova revelação da ligação de Flavio com Daniel Vorcaro.

Para esses aliados ouvidos sobre reserva pela Jovem Pan, há uma grande irritação sobre a falta de clareza de Flávio com a campanha sobre tudo que ele possa ter feito no passado ou ligações com Daniel Vorcaro. Ao serem surpreendidos a conta gotas, o Bolsonarismo acaba sem alinhamento de discurso para reagir a crise interna.

Parlamentares que vão disputar eleição para governo em 2026 já tem tentado afastar a imagem de Flávio Bolsonaro da campanha majoritária para evitar danos maiores com um possível naufrágio da tímida campanha de Flávio Bolsonaro