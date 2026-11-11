Zettel cita crise financeira e depressão da mulher para pedir prisão domiciliar

Preso desde março, cunhado de Daniel Vorcaro argumenta que não foi indiciado pela PF e apresenta documentos sobre dificuldades financeiras e familiares

Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF nesta quarta-feira, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero

O empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, apresentou nesta quarta-feira (11) um novo recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar revogar sua prisão preventiva ou convertê-la em domiciliar. O pedido é acompanhado de documentos que relatam dificuldades financeiras da família e problemas de saúde de sua mulher, Natália Bueno Vorcaro Zettel.

Preso desde 4 de março nas investigações do caso Banco Master, Zettel afirma estar há mais de oito meses encarcerado sem ter sido indiciado pela Polícia Federal ou denunciado pelo Ministério Público. Ele também não aparece entre os 15 indiciados na investigação sobre operações financeiras entre o Master e o BRB.

Os advogados contestam a suspeita de que o empresário atuava como operador financeiro de um grupo investigado por intimidação e obtenção ilegal de informações sigilosas. Segundo o recurso, Zettel apenas executava pagamentos determinados por Daniel Vorcaro, sem conhecer eventuais atividades ilícitas.

Em declaração anexada ao processo, Natália afirma que a família está sem renda própria, teve contas bancárias encerradas e cartões cancelados e passou a depender da ajuda de parentes e amigos. Ela também relata dificuldades para manter a única babá fixa que auxilia nos cuidados dos três filhos do casal, incluindo gêmeos nascidos durante a prisão do marido.

Relatórios médicos apontam que Natália faz tratamento contra depressão recorrente e ansiedade, com necessidade de apoio familiar. Além do marido, seu pai, Henrique Moura Vorcaro, e seu irmão, Daniel Vorcaro, também estão presos.

Os documentos buscam contestar a avaliação anterior de que o elevado poder aquisitivo da família permitiria contratar assistência para as crianças.

A defesa pede a reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva ou, alternativamente, a análise urgente do recurso pelo colegiado do STF.