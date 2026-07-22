Zucco abre vantagem sobre Juliana Brizola pelo governo do RS, diz Paraná Pesquisas

Escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para liderar o projeto eleitoral do partido no Rio Grande do Sul, o deputado federal Zucco (PL), ex-líder da oposição na Câmara, aparece na dianteira da corrida ao Palácio Piratini, segundo pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (22). Antes de ser preso, Bolsonaro deu aval público à pré-candidatura de Zucco ao governo gaúcho, consolidando o parlamentar como principal nome do bolsonarismo no Estado.

No principal cenário estimulado, Zucco registra 34,2% das intenções de voto, contra 30,1% da ex-deputada Juliana Brizola (PDT). A diferença de 4,1 pontos percentuais supera a margem de erro da pesquisa, de 2,6 pontos. O vice-governador Gabriel Souza (MDB), cotado para representar o grupo do governador Eduardo Leite (PSD), aparece em terceiro lugar, com 13%.

O levantamento também mostra Zucco à frente na pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados. O deputado é citado por 11,9% dos eleitores, ante 7,7% de Juliana Brizola e 3,1% de Gabriel Souza, embora 68% dos entrevistados ainda afirmem não saber em quem votar ou prefiram não responder.

A candidatura de Juliana foi viabilizada após o PT desistir de lançar um nome próprio ao governo e orientar uma composição com o PDT. A decisão, porém, aprofundou divergências entre partidos e lideranças da esquerda gaúcha, que passaram a divergir sobre a estratégia para a sucessão estadual.

Apesar de liderar a disputa, Zucco também apresenta rejeição inferior à da principal adversária. Segundo o levantamento, 22,9% dos entrevistados afirmam que não votariam no deputado, enquanto Juliana Brizola registra 27,3% de rejeição.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 60 municípios do Rio Grande do Sul entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º RS-09313/2026.