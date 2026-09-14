Rulian Ricardo Adrião da Silva foi morto em abril de 2023. Policiais militares respondem por homicídio e fraude processual; sessão será aberta ao público

Capitão e cabo da PM acusados de matar sargento dentro de quartel vão a julgamento

O assassinato de um sargento dentro de uma unidade da própria Polícia Militar será analisado pela Justiça Militar nesta terça-feira (15), em São Paulo. O julgamento de Francisco Carlos Laroca Júnior, que era capitão da corporação, e do cabo Fabiano Rizzo está marcado para as 14h.

Os dois são acusados de envolvimento na morte do sargento Rulian Ricardo Adrião da Silva, ocorrida em abril de 2023. O crime aconteceu dentro de uma instalação da PM e provocou repercussão entre integrantes da corporação.

De acordo com a acusação, Laroca Júnior teria disparado contra Rulian. O cabo Fabiano Rizzo também é apontado como participante do crime. Os policiais respondem por homicídio e fraude processual.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte e o que aconteceu dentro do alojamento no momento dos disparos. A acusação e a defesa apresentam versões diferentes sobre a dinâmica do episódio.

Os réus sustentam que agiram em legítima defesa. A Justiça deverá avaliar as provas reunidas durante a investigação, os depoimentos e os demais elementos do processo.

O julgamento será realizado pela Justiça Militar do Estado de São Paulo e poderá ser acompanhado pelo público. A sessão também terá transmissão on-line.

A Coluna ainda não conseguiu contato com os advogados de defesa dos réus, mas assim que conseguir a publicação será atualizada.