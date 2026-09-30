Integrante do PCC ligado a ações do ‘novo cangaço’ é preso na zona sul de SP

Douglas Aparecido Piovesan, conhecido como Doda, era procurado pela Justiça por condenação por homicídio e já era monitorado pela inteligência da Polícia Militar

Douglas foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O boletim registra que ele possuía condenação criminal definitiva por homicídio doloso.

Douglas Aparecido Piovesan, apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e envolvido em ações criminosas associadas ao chamado “novo cangaço”, foi preso na zona sul de São Paulo. O criminoso era procurado pela Justiça e já vinha sendo monitorado pela inteligência da Polícia Militar.

A prisão ocorreu na terça-feira (29), na Avenida Antonio Carlos Benjamin dos Santos, no Parque Novo Grajaú. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam, por meio do Centro de Operações, informações de que Douglas, conhecido pelo apelido de “Doda”, estaria na região.

Com as características do procurado, os policiais fizeram buscas e o abordaram no momento em que ele saía de uma barbearia. Douglas foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O boletim registra que ele possuía condenação criminal definitiva por homicídio doloso.

Ainda de acordo com o documento, Douglas é investigado como integrante efetivo de uma organização criminosa e apontado como alguém de alta posição dentro da estrutura do grupo.

Douglas tem uma extensa ficha criminal. Em 2017, ele foi um dos quatro detentos que fugiram da Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima, antiga CPPL I, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, os presos teriam quebrado uma parede de cerâmica vazada, conhecida como cobogó, para escapar da unidade.

O preso é irmão de Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como “El Cid”, apontado como um dos chefes do PCC. El Cid foi preso no Ceará em fevereiro deste ano.

Douglas também é apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como um dos mentores de um plano atribuído ao PCC para sequestrar e matar o senador Sergio Moro, além do promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, e o diretor de presídios Roberto Medina.

Após a prisão, Douglas foi encaminhado ao DHPP para os procedimentos legais. O boletim informa ainda que, no momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele.