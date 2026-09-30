GCM é perseguido e morto por criminosos durante roubo em Diadema

Francisco Santos Silva, de 55 anos, foi perseguido por três criminosos em motocicletas e baleado no pescoço mesmo após entregar a moto aos assaltantes

GCM é morto a tiros durante assalto em Diadema e tem arma roubada

Um Guarda Civil Municipal (GCM) morreu após ser baleado durante um assalto na manhã desta quarta-feira (30), em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu na Rua André Mussolino, no cruzamento com a Avenida Frei Ambrósio de Oliveira Luz.

Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação. O vídeo mostra três criminosos em duas motocicletas perseguindo o GCM Francisco Santos Silva, de 55 anos, que também estava de moto. Durante a abordagem, o agente tenta fugir, mas acaba derrubado e cercado pelos assaltantes.

Segundo informações preliminares, os criminosos teriam percebido que o guarda estava armado e o mataram. De acordo com o GCM inspetor Cordeiro, o principal objetivo do grupo era roubar a moto do agente.

Ainda segundo o relato, Santos Silva entregou a motocicleta aos criminosos. Mesmo após se render, os assaltantes efetuaram disparo contra o pescoço do guarda. Em determinado momento do vídeo, um dos criminosos grita: “Mata ele, irmão! Mata ele!”.

Uma das motocicletas usadas pelos criminosos estava com uma bolsa cobrindo a placa, o que pode dificultar a identificação do veículo.

O GCM Santos Silva morreu ainda no local. O atendimento mobilizou equipes de segurança, mas o agente não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na área de atuação da 3ª Companhia do 24º Batalhão. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Diadema, que deverá investigar a identidade e o paradeiro dos autores.