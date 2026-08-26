Facções e milícias prejudicam atividades econômicas de 60% da população, diz pesquisa

Segundo o estudo encomendado pela Fiesp, 37% dos entrevistados afirmam que a presença de grupos criminosos tornou mais difícil trabalhar, vender produtos ou prestar serviços

Pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revela que o avanço do crime organizado no Brasil impõe barreiras concretas ao desenvolvimento econômico do país. O levantamento, publicado em primeira mão pela coluna, aponta que 60% dos brasileiros sofrem efeitos econômicos ou sentimentos de medo relacionados à atuação de facções e milícias nas regiões onde vivem.

Segundo o estudo, 37% dos entrevistados afirmam que a presença de grupos criminosos tornou mais difícil trabalhar, vender produtos ou prestar serviços. Os dados também sinalizam que o domínio territorial pelo crime organizado cria um ambiente de negócios hostil. Cerca de 9% dos brasileiros relatam dificuldades específicas para abrir, manter ou ampliar negócios devido à insegurança, e 6% citam o medo de cobranças, extorsões ou represálias.

“Os números ilustram um cenário de ‘custo do crime’, que afasta empreendedores, investimentos e sufoca a livre iniciativa”, aponta Paulo Skaf, presidente da Fiesp. Os dados completos da pesquisa Percepção Nacional de Segurança Pública 2026 serão discutidos em um painel do Congresso Fiesp de Segurança Pública, que será realizado no dia 31 de agosto, na sede da entidade, na Avenida Paulista.

A pesquisa Percepção Nacional de Segurança Pública 2026, realizada pelo PoderData para a Fiesp, foi conduzida por meio de ligações automatizadas via telefone (IVR) entre 29 de julho e 2 de agosto de 2026, com uma amostra de 2.411 entrevistados com 16 anos ou mais espalhados por 658 municípios em todas as 27 unidades da Federação. A amostragem passou por ponderação paramétrica por sexo, idade, instrução e região, apresentando um intervalo de confiança de 95%.