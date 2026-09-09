Farmácias têm quase dois roubos e furtos por dia em SP; canetas emagrecedoras viram alvo

Farmácias e drogarias da capital paulista registraram 414 roubos e furtos entre janeiro e julho deste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O número representa uma média de 1,95 ocorrência por dia, ou praticamente dois ataques diariamente.

Os registros incluem 192 casos de furto e 222 de roubo. Somente em julho foram 63 ocorrências. Janeiro teve o maior número do período, com 68 casos.

O cenário chama atenção também por causa da procura de criminosos por medicamentos de alto valor, entre eles as chamadas canetas emagrecedoras, utilizadas no tratamento da obesidade e de outras condições de saúde.

Depois de furtados ou roubados, esses produtos podem entrar em um mercado clandestino e ser revendidos em diferentes pontos da cidade. A comercialização também pode ocorrer por meio de anúncios em redes sociais e plataformas na internet, muitas vezes sem qualquer garantia sobre a origem ou as condições de armazenamento da medicação.

A preocupação não é apenas com o prejuízo causado às farmácias. As canetas que necessitam de condições específicas de conservação, especialmente controle de temperatura, podem perder a qualidade quando são transportadas ou armazenadas de maneira inadequada.

Quem compra um produto de origem desconhecida, portanto, pode não saber se a medicação foi mantida nas condições recomendadas, se sofreu alterações durante o transporte ou sequer se o conteúdo corresponde ao medicamento indicado na embalagem.

Os números mostram ainda que o problema está espalhado pela capital. A Zona Leste concentrou 113 ocorrências, o equivalente a cerca de 27% do total. Na sequência aparecem a Zona Sul, com 105 casos, e a Zona Oeste, com 86.

No estado de São Paulo, foram 1.434 roubos e furtos em farmácias e drogarias no mesmo período. A capital responde por aproximadamente 29% de todas as ocorrências registradas no estado.

Além do prejuízo financeiro para os estabelecimentos, os crimes alimentam um mercado paralelo de medicamentos e podem transformar vítimas de roubos e furtos em potenciais consumidores de produtos sem procedência e sem garantia de conservação adequada.