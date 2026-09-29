Quaest: Tarcísio tem 44%; Haddad, 24% no 1º turno de SP

Pesquisa mostrou que o ex-ministro caiu três pontos percentuais na primeira volta para o governo paulista

Tarcísio chega a 20 pontos percentuais de vantagem sobre Haddad

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), registra 44% das intenções de voto no primeiro turno ao Executivo paulista. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece na sequência com 24%.

Empatados com 1% estão:

Vera Lúcia (PSTU) ;

; Vivian Mendes (UP) ;

; Izadora Dias (PCO) ;

; Carlos Machado (PCB).

Brancos, nulos e os que disseram que não votarão correspondem a 12%. São 16% os indecisos.

Comparado com a rodada anterior, divulgada em 23 de setembro, Tarcísio manteve o mesmo percentual. Já Haddad caiu três pontos percentuais. Antes, o ex-ministro registrou 27%.

Com o resultado, a vantagem de Tarcísio sobre Haddad chega a 20 pontos percentuais.

Segundo o levantamento, 78% dos eleitores paulistas disseram que a escolha do candidato é definitiva. Outros 22% indicaram que podem mudar o voto até o primeiro turno, no domingo (4).

De 25 a 28 de setembro, a Quaest entrevistou 1.800 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-01590/2026.