Furto em escritório de Milton Leite intriga polícia após criminosos deixarem R$ 19 mil para trás

Criminosos invadiram o imóvel durante a noite, levaram o HD com imagens das câmeras de segurança, mas deixaram dinheiro em espécie e cartões em nome do ex-presidente da Câmara

O furto ao escritório do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite, ocorrido na noite deste domingo (20), será investigado pela Polícia Civil. O que chama a atenção de fontes policiais ouvidas pela Coluna, porém, é o fato de os criminosos terem deixado para trás mais de R$ 19 mil em dinheiro vivo, além de cartões bancários em nome de Milton Leite.

A invasão aconteceu por volta das 21h. A movimentação dos criminosos foi percebida por uma vizinha, que acionou a polícia. Equipes foram até o endereço e encontraram o imóvel violado.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam documentos e um aparelho celular que estavam no escritório. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O ponto que mais intriga os investigadores é justamente o que foi deixado para trás. Mais de R$ 19 mil em espécie e cartões em nome de Milton Leite permaneceram no local, enquanto os criminosos levaram o HD que armazenava as imagens das câmeras de segurança.

Para as fontes policiais consultadas pela Coluna, a dinâmica do crime levanta questionamentos sobre o real objetivo da invasão. Uma das linhas de investigação é verificar se os criminosos estavam atrás de documentos, informações ou algum material específico que pudesse estar armazenado no escritório.

Outra possibilidade que será apurada é se a ação tem alguma relação com a prisão de Milton Leite e com a investigação que envolve o ex-vereador. Até o momento, no entanto, a polícia não confirma qualquer vínculo entre o furto e a Operação Vectura Corrupta.

A retirada do HD das câmeras é considerada um dos principais pontos da investigação. O equipamento poderia registrar a chegada, a permanência e a saída dos criminosos do imóvel e, por isso, a polícia deverá tentar identificar se houve uma ação direcionada para eliminar ou retirar registros da invasão.

Prisão de Milton Leite

Milton Leite foi preso no âmbito da Operação Vectura Corrupta, deflagrada na quinta-feira (17) pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Ministério Público. A investigação apura suspeitas de ligação entre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e empresas que atuam no sistema de transporte coletivo da capital paulista.

O ex-vereador era considerado foragido após o cumprimento dos primeiros mandados da operação. Na sexta-feira (18), ele se entregou à polícia. Antes disso, segundo as informações divulgadas pela Jovem Pan, Milton Leite havia passado mal e sido levado a um hospital.

Depois de receber atendimento médico, ele foi encaminhado para a unidade policial e, posteriormente, passou por audiência de custódia. A Justiça decidiu manter a prisão temporária.

A investigação também mira a suposta atuação de Milton Leite como proprietário oculto da Transwolff, empresa de ônibus que já havia sido alvo de investigação por suspeitas de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A defesa nega as acusações.

Agora, a Polícia Civil terá de esclarecer não apenas quem invadiu o escritório, mas também por que os criminosos teriam levado justamente o HD das câmeras e deixado para trás uma quantia superior a R$ 19 mil, além de cartões em nome de Milton Leite.

A eventual relação entre o furto e a investigação contra o ex-vereador permanece como uma hipótese a ser apurada pelas autoridades.

A Coluna já entrou em contato com a defesa de Milton Leite e aguarda resposta sobre o furto. Se houver manifestação, o texto será atualizado.