Milton Leite se entrega à polícia após mandado de prisão por suposta ligação com o PCC

Durante buscas na casa do acessor ligado ao filho do ex-parlamentar, policiais localizaram R$ 287 mil em dinheiro vivo e US$ 89 mil em espécie

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite se entregou à polícia nesta sexta-feria (18), em uma delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, um dia depois de ser alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, que investiga a infiltração do PCC em empresas do transporte público.

Na manhã desta sexta, os investigadores fizeram uma nova diligência em Sorocaba, na casa de um assessor ligado ao filho de Milton Leite, o deputado estadual Milton Leite Filho. Havia a informação de que o ex-vereador poderia estar no imóvel. Milton Leite, porém, não foi encontrado.

Durante as buscas, os policiais localizaram R$ 287 mil em dinheiro vivo e US$ 89 mil em espécie. O dinheiro foi apreendido e deverá ser analisado no decorrer da investigação.

A nova diligência ocorre enquanto a polícia tenta localizar os seis alvos que ainda não foram encontrados. Ao todo, 16 mandados de prisão foram expedidos na operação. Dez pessoas foram localizadas, enquanto outras cinco são consideradas foragidas.

Operação Vectura Corrupta

A operação da Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Ministério Público, mirou na quinta-feira (17) suspeitos de integrar uma estrutura do Primeiro Comando da Capital (PCC) que, segundo a investigação, teria avançado sobre o sistema de transporte público de São Paulo.

Entre os alvos estava o ex-vereador Milton Leite, citado na investigação como suposto responsável pela operação de empresas que seriam controladas pela facção. Também é alvo da operação Levi dos Santos Oliveira, ex-presidente da SPTrans.

Batizada de Operação Vectura Corrupta, a ofensiva é realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi das Cruzes, com apoio do GAECO. São cumpridos mandados contra investigados em diferentes cidades do estado.

O caso é considerado um desdobramento da Operação Decurio, deflagrada em agosto de 2024, que revelou, segundo os investigadores, uma complexa rede de comunicação utilizada pelo PCC para manter contato entre integrantes presos e pessoas em liberdade.