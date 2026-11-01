Homem é preso em flagrante acusado de aplicar golpes em show do BTS em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante um homem acusado de praticar estelionato na venda de ingressos para o show da banda sul-coreana BTS. A prisão ocorreu no sábado (31), nas imediações do Estádio MorumBIS, na zona sul da capital paulista. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) e encaminhado ao 34º Distrito Policial (Morumbi).

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu após a equipe de policiamento ostensivo ser procurada por diversas pessoas que alegavam ter efetuado pagamentos antecipados e não recebido os ingressos. Ao menos 20 potenciais vítimas foram identificadas pela Polícia Militar no local, incluindo fãs que viajaram de outros estados para assistir ao show.

As investigações apontam que as vendas eram intermediadas por meio de grupos no WhatsApp. Os compradores efetuavam transferências bancárias antecipadas — principalmente via Pix —, com valores negociados individualmente entre R$ 1.600,00 e R$ 4.600,00 por ingresso.

Ao chegarem ao estádio e constatarem que as entradas eram inválidas ou recusadas pelas catracas eletrônicas, os compradores buscavam o suspeito. Diante dos problemas de validação, o investigado passou a orientar as vítimas a se dirigirem ao Portão 3, afirmando que viabilizaria a entrada delas como integrantes da equipe de apoio ou organização.

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais militares apreenderam 28 pulseiras roxas com a inscrição “BTS”, além de três aparelhos celulares.

Em interrogatório à Polícia Civil, o homem admitiu atuar como revendedor de ingressos e reconheceu que não possuía todas as entradas em mãos no momento em que recebeu os pagamentos. Ele alegou ter a intenção de adquirir os bilhetes posteriormente com contatos do setor e negou a intenção de lesar os compradores, sustentando que pretendia restituir os valores ou solucionar o acesso antes de ser abordado pela polícia.

Suposto desacato

Além da ocorrência envolvendo a fraude na venda de ingressos, o esquema de segurança e organização do show do BTS no MorumBIS registrou outro incidente marcante nas imediações do estádio.

O subprefeito do Butantã, Gabriel Moherdaui Macedo, foi acusado de desacato a um policial militar durante o bloqueio de segurança no local. Conforme o registro policial, o servidor transitava em uma motocicleta de grande porte em uma área reservada exclusivamente a pedestres e teria se recusado a desligar o veículo ou apresentar seus documentos ao ser interpelado pela fiscalização. O policial militar relatou que o subprefeito proferiu ofensas verbais, afirmou ser a autoridade máxima da região e resistiu à abordagem, sendo necessária a contenção física e o uso de algemas para sua condução à delegacia.

Por outro lado, o subprefeito negou qualquer ato de desacato ou resistência física. Em sua versão, declarou que estava em serviço fiscalizando o comércio ambulante e a organização do evento com sua motocicleta pessoal. Ele afirmou que possuía autorização para atravessar o bloqueio viário e acusou os policiais de agressão física durante a abordagem.