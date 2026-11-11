Homem que filmou FHC em situação de vulnerabilidade é indiciado após depor em SP

Wesley Oliveira e o companheiro foram levados ao 4º DP, na Consolação, nesta quarta-feira (11); celulares foram apreendidos durante buscas, mas os dois foram liberados após prestarem depoimento

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Wesley Oliveira e outro investigado por difamação e discriminação de pessoa idosa no caso envolvendo a divulgação de vídeos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos. Os dois foram conduzidos ao 4º Distrito Policial (Consolação), nesta quarta-feira (11), onde prestaram depoimento e foram liberados.

Não houve prisão. Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e recolheram dois aparelhos celulares. A investigação é conduzida pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias em que as imagens foram gravadas e divulgadas.

Além do indiciamento, os investigados foram comunicados sobre a proibição judicial de divulgar imagens da vítima.

O caso veio à tona depois que Wesley publicou vídeos nas redes sociais mostrando o interior do apartamento de FHC, em Higienópolis, na região central de São Paulo. Nas gravações, o homem faz um passeio pelos cômodos da residência, comenta sobre móveis e objetos de decoração e mostra o ex-presidente deitado em uma cama.

Fernando Henrique, que está com Alzheimer em estágio avançado e recebe cuidados permanentes, aparece em uma situação de vulnerabilidade nas imagens.

A esposa do ex-presidente, Patrícia Kundrát, registrou um boletim de ocorrência em outubro. Ela afirmou que havia autorizado a entrada de Wesley no imóvel, mas negou ter permitido que ele gravasse ou divulgasse imagens do marido e da residência.

Wesley, por sua vez, sustentou publicamente que tinha autorização para realizar as gravações. A divulgação provocou reação da família do ex-presidente, que pediu providências judiciais para impedir a circulação do material e solicitou a apreensão de dispositivos eletrônicos que pudessem armazenar os registros.

A Justiça também determinou restrições relacionadas à divulgação das imagens. A investigação policial continua.