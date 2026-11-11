JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
David de Tarso

Homem que filmou FHC em situação de vulnerabilidade é indiciado após depor em SP

Wesley Oliveira e o companheiro foram levados ao 4º DP, na Consolação, nesta quarta-feira (11); celulares foram apreendidos durante buscas, mas os dois foram liberados após prestarem depoimento
David de Tarso

David de Tarso

Homem que entrou na casa de FHC
Homem que entrou na casa de FHC Reprodução/X

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Wesley Oliveira e outro investigado por difamação e discriminação de pessoa idosa no caso envolvendo a divulgação de vídeos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 95 anos. Os dois foram conduzidos ao 4º Distrito Policial (Consolação), nesta quarta-feira (11), onde prestaram depoimento e foram liberados.

Não houve prisão. Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e recolheram dois aparelhos celulares. A investigação é conduzida pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias em que as imagens foram gravadas e divulgadas.

Além do indiciamento, os investigados foram comunicados sobre a proibição judicial de divulgar imagens da vítima.

O caso veio à tona depois que Wesley publicou vídeos nas redes sociais mostrando o interior do apartamento de FHC, em Higienópolis, na região central de São Paulo. Nas gravações, o homem faz um passeio pelos cômodos da residência, comenta sobre móveis e objetos de decoração e mostra o ex-presidente deitado em uma cama.

Fernando Henrique, que está com Alzheimer em estágio avançado e recebe cuidados permanentes, aparece em uma situação de vulnerabilidade nas imagens.

A esposa do ex-presidente, Patrícia Kundrát, registrou um boletim de ocorrência em outubro. Ela afirmou que havia autorizado a entrada de Wesley no imóvel, mas negou ter permitido que ele gravasse ou divulgasse imagens do marido e da residência.

Wesley, por sua vez, sustentou publicamente que tinha autorização para realizar as gravações. A divulgação provocou reação da família do ex-presidente, que pediu providências judiciais para impedir a circulação do material e solicitou a apreensão de dispositivos eletrônicos que pudessem armazenar os registros.

A Justiça também determinou restrições relacionadas à divulgação das imagens. A investigação policial continua.

Assuntos

continue lendo

Homem que entrou na casa de FHC Brasil Justiça manda apreender celulares de homem que filmou FHC em apartamento, diz jornal Mulher do ex-presidente também será ouvida pela polícia sobre a divulgação das imagens.
  1. Operação contra remédios falsos para câncer mira seis cidades de SP David de Tarso · há 6 dias
  2. Agressor do idoso em Osasco é preso pela polícia David de Tarso · há 7 dias
  3. Polícia investiga ex-companheiro por mortes de mulher e criança de 6 anos em Cotia David de Tarso · há 1 semana
  4. MP recorre de condenação de motorista do Porsche pedindo aumento de pena David de Tarso · há 1 semana