Agressor do idoso em Osasco é preso pela polícia

Caso mais recente aconteceu na sexta-feira (30), na Rua Octalles Marcondes Ferreira, após um desentendimento no trânsito

Polícia pede prisão de motorista que deu voadora em idoso de 79 anos na Grande SP

Denis Young Kim, de 43 anos foi condenado a 14 anos de prisão por matar um catador de recicláveis com uma flechada em 2016; ele também foi investigado por tentativa de homicídio contra o padrasto e violência doméstica

A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta quarta-feira (4), Denis Young Kim, de 43 anos, investigado por agredir um idoso de 79 anos em Osasco, na Grande São Paulo. Ele se apresentou no 99º Distrito Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido.

O caso mais recente aconteceu na sexta-feira (30), na Rua Octalles Marcondes Ferreira, após um desentendimento no trânsito. Segundo as informações da ocorrência, o idoso foi atingido com um chute nas costas e, depois de cair, teve a cabeça pisoteada. O suspeito deixou o local sem prestar socorro.

A vítima foi encaminhada a um hospital, recebeu pontos na cabeça e teve alta. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, responsável pelas investigações.

Condenação por homicídio

Denis Young Kim tem um histórico de episódios de violência. Em 2021, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Aldemir Ribeiro Pontes, catador de materiais recicláveis morto em setembro de 2016, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo.

Na ocasião, a vítima foi atingida no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra, arma semelhante a uma besta. De acordo com as investigações, o crime aconteceu após uma discussão envolvendo o carro de Kim e a carroça utilizada pelo trabalhador para recolher materiais recicláveis.

Aldemir morreu em decorrência do ferimento. O caso foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou Kim a 14 anos de prisão.

Segundo informações divulgadas sobre a execução da pena, ele passou ao regime aberto em setembro de 2025, após cumprir parte da condenação.

Tentativa de homicídio e violência doméstica

O histórico policial de Kim inclui ainda uma investigação por tentativa de homicídio contra o próprio padrasto, em 2013. Na ocasião, ele teria tentado atingir o familiar com golpes de faca durante um desentendimento.

Em 2014, o nome dele voltou a aparecer em registros policiais relacionados a denúncias de violência doméstica.

Esses episódios anteriores integram o histórico atribuído ao investigado, mas devem ser diferenciados da condenação pelo homicídio de 2016, cuja pena foi estabelecida pela Justiça.

Investigação em Osasco

A agressão contra o idoso é apurada pela Polícia Civil. O episódio ocorreu após um desentendimento no trânsito e levou à solicitação de uma medida judicial para a prisão temporária do investigado.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da agressão e reunir elementos para a responsabilização criminal. Denis Young Kim é investigado pelo episódio em Osasco e tem direito à presunção de inocência em relação a essa nova acusação.