Agressor do idoso em Osasco é preso pela polícia
Denis Young Kim, de 43 anos foi condenado a 14 anos de prisão por matar um catador de recicláveis com uma flechada em 2016; ele também foi investigado por tentativa de homicídio contra o padrasto e violência doméstica
A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta quarta-feira (4), Denis Young Kim, de 43 anos, investigado por agredir um idoso de 79 anos em Osasco, na Grande São Paulo. Ele se apresentou no 99º Distrito Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido.
O caso mais recente aconteceu na sexta-feira (30), na Rua Octalles Marcondes Ferreira, após um desentendimento no trânsito. Segundo as informações da ocorrência, o idoso foi atingido com um chute nas costas e, depois de cair, teve a cabeça pisoteada. O suspeito deixou o local sem prestar socorro.
A vítima foi encaminhada a um hospital, recebeu pontos na cabeça e teve alta. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, responsável pelas investigações.
Condenação por homicídio
Denis Young Kim tem um histórico de episódios de violência. Em 2021, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Aldemir Ribeiro Pontes, catador de materiais recicláveis morto em setembro de 2016, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo.
Na ocasião, a vítima foi atingida no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra, arma semelhante a uma besta. De acordo com as investigações, o crime aconteceu após uma discussão envolvendo o carro de Kim e a carroça utilizada pelo trabalhador para recolher materiais recicláveis.
Aldemir morreu em decorrência do ferimento. O caso foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou Kim a 14 anos de prisão.
Segundo informações divulgadas sobre a execução da pena, ele passou ao regime aberto em setembro de 2025, após cumprir parte da condenação.
Tentativa de homicídio e violência doméstica
O histórico policial de Kim inclui ainda uma investigação por tentativa de homicídio contra o próprio padrasto, em 2013. Na ocasião, ele teria tentado atingir o familiar com golpes de faca durante um desentendimento.
Em 2014, o nome dele voltou a aparecer em registros policiais relacionados a denúncias de violência doméstica.
Esses episódios anteriores integram o histórico atribuído ao investigado, mas devem ser diferenciados da condenação pelo homicídio de 2016, cuja pena foi estabelecida pela Justiça.
Investigação em Osasco
A agressão contra o idoso é apurada pela Polícia Civil. O episódio ocorreu após um desentendimento no trânsito e levou à solicitação de uma medida judicial para a prisão temporária do investigado.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da agressão e reunir elementos para a responsabilização criminal. Denis Young Kim é investigado pelo episódio em Osasco e tem direito à presunção de inocência em relação a essa nova acusação.
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