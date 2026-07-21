Polícia mira roubo de medicamentos contra câncer avaliados em até R$ 1 mi por caixa

Segundo as investigações, Stefano Monteiro Fernandes chefiava o esquema criminoso; quadrilhas fortemente armadas atacavam caminhões após a saída de aeroportos e centrais de distribuição

Uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo e do Rio de Janeiro combate, nesta terça-feira (21), um esquema criminoso especializado no furto, roubo, desvio e comercialização ilegal de medicamentos utilizados no tratamento contra o câncer. Segundo as investigações, o esquema era chefiado por Stefano Monteiro Fernandes, preso nesta terça-feira durante a operação.

De acordo com a investigação, quadrilhas fortemente armadas atacavam caminhões que transportavam os medicamentos de alto custo, principalmente depois que as cargas deixavam aeroportos e centrais de distribuição. Em alguns casos, uma única caixa de medicamento oncológico pode chegar a custar cerca de R$ 1 milhão, o que transformava as cargas em alvos extremamente valiosos para os criminosos.

Batizada de Operação Metástase, a ação é conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo. No território paulista, a operação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).

Ao todo, são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em endereços localizados nas cidades de São Paulo, Guarujá, Jundiaí, Guarulhos, São Caetano do Sul e Mauá.

Mais de 100 policiais civis paulistas participam da operação, com agentes de diferentes divisões do Deic e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 6. A ação também conta com 15 policiais civis do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, Stefano Monteiro Fernandes seria o responsável por coordenar a estrutura criminosa envolvida nos ataques às cargas de medicamentos. O grupo atuava de forma organizada para interceptar os carregamentos e, posteriormente, desviar e comercializar os produtos no mercado ilegal.

Além do prejuízo financeiro provocado às empresas e transportadoras, a prática representa um grave risco à saúde pública, já que os medicamentos são destinados a pacientes em tratamento contra o câncer.

Durante as diligências, as equipes policiais já conseguiram recuperar diversos medicamentos de alto custo que seriam provenientes de ações criminosas. Em um dos endereços vistoriados, também foram apreendidas três armas de fogo. O responsável pelo armamento foi preso em flagrante.

Stefano Monteiro Fernandes, apontado pela investigação como líder do esquema, foi localizado pelas equipes policiais e encaminhado ao Deic. A prisão é considerada um dos principais resultados da operação, que busca desarticular a estrutura responsável pelos roubos e pelo desvio dos medicamentos.

As diligências continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação de cada um no esquema.

“O combate a esse tipo de crime exige atuação integrada entre as polícias. Além de atingir financeiramente as organizações criminosas, essa operação busca impedir que medicamentos de alto custo, destinados ao tratamento de pacientes, sejam desviados e comercializados de forma ilegal, colocando vidas em risco”, afirmou o delegado Paul Verduraz, responsável pela Divecar.

A Jovem Pan tenta localizar a defesa de Stefano Monteiro. O espaço está aberto para manifestação.