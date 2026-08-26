Suspeitos são presos após roubo a casa de chefe de polícia em São Paulo

Três homens foram detidos na zona sul; relógios e joias avaliados em cerca de R$ 100 mil foram recuperados

Três homens foram detidos após um roubo a uma residência na Avenida Itacira, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (25). A casa pertence a um policial civil que é chefe dos escrivães da 2ª Seccional da capital.

Segundo as informações registradas na ocorrência, cinco criminosos armados invadiram o imóvel, renderam os moradores e levaram relógios, joias e outros objetos. Durante o assalto, as vítimas foram agredidas.

Depois do roubo, o grupo fugiu em um Fiat Grand Siena prata. Durante as buscas pela região, um veículo com as mesmas características foi localizado na Avenida Indianópolis. Três homens estavam dentro do carro e foram abordados.

Com eles, foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, além de ferramentas, máscaras e luvas. Também estavam no veículo diversos objetos que haviam sido levados da residência.

Entre os bens recuperados estão relógios das marcas Tag Heuer, Montblanc, DAX, Samsung, Vuarnet e Náutica, além de anéis, pulseiras e colares. Segundo o registro, os objetos são avaliados em aproximadamente R$ 100 mil.

A situação do carro também chamou a atenção. Embora estivesse usando placas de Minas Gerais, a identificação não correspondia ao veículo. Na verdade, tratava-se de um Grand Siena que havia sido furtado no dia 18 de agosto.

A localização do veículo e dos suspeitos ocorreu poucas horas depois do assalto. O fato de a residência pertencer a um policial civil, chefe dos escrivães da 2ª Seccional, também fez com que equipes especializadas acompanhassem o caso.

Os três homens foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Dois foram apontados como envolvidos no crime e um terceiro permaneceu apreendido.

O caso é investigado como roubo, receptação, porte ilegal de arma e adulteração dos sinais de identificação do veículo. Os objetos recuperados foram devolvidos aos proprietários.