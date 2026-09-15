Vereador e PM são alvos de operação por ligação com o PCC em SP

O suspeito principal, conhecido como 'Tim', teria adquirido e negociado mais de 20 veículos de luxo durante o período investigado, incluindo modelos das marcas Lamborghini, Ferrari e Porsche.

O Gaeco e a Polícia Militar cumprem 26 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão contra organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no interior de São Paulo.

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas, e a Polícia Militar deflagraram, nesta terça-feira (15), a Operação Nexus, para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e na lavagem de capitais em Itatiba, no interior do estado.

A operação cumpre 26 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. Participam da ação promotores de Justiça e mais de 160 policiais militares do 1º e do 10º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), além de agentes da Corregedoria da PM. O trabalho conta ainda com o apoio do helicóptero Águia e de cães de faro.

Segundo as investigações, a organização criminosa tinha uma estrutura estável e permanente, dividida em diferentes núcleos. O esquema incluía comando e lavagem de dinheiro, gerenciamento operacional, monitoramento e vigilância, abastecimento e distribuição de drogas, logística, suporte e pontos de venda.

O principal foco da operação está em Itatiba, onde os investigadores identificaram um sistema de monitoramento mantido pelo crime organizado durante 24 horas por dia. A estrutura permitia que os integrantes fossem avisados sobre a aproximação das forças de segurança. Com isso, os criminosos conseguiam esconder drogas, dispersar vendedores e interromper temporariamente as atividades ilícitas para evitar a ação policial.

Líder do esquema

Um dos principais alvos da operação é um homem conhecido pelo apelido de “Tim”, apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo e é investigado por atuar no núcleo de comando e lavagem de capitais da organização.

Tim foi localizado em um condomínio de alto padrão em Itatiba, onde também foi presa a esposa dele. De acordo com as investigações, o suspeito teria adquirido e negociado mais de 20 veículos de luxo durante o período investigado, incluindo modelos das marcas Lamborghini, Ferrari e Porsche.

Vereador e PM na mira

A operação também cumpre mandados de busca e apreensão na residência de um vereador de Itatiba e na Câmara Municipal da cidade. O parlamentar é suspeito de integrar o núcleo de monitoramento da organização criminosa.

A Corregedoria da Polícia Militar realiza buscas em endereços relacionados a um policial militar investigado por suposta ligação com o principal alvo da operação. As suspeitas contra o vereador e o policial militar ainda são objeto de investigação.

Lojas de veículos

Três lojas de veículos também são alvo da Operação Nexus. Duas ficam em Itatiba e uma em Campinas. Segundo o Ministério Público, os estabelecimentos são investigados por possível participação no esquema de lavagem de capitais. Um dos empresários, dono de uma loja de veículos, teria funcionado como uma espécie de banco particular de Tim, realizando pagamentos que ultrapassam R$ 2 milhões.

A investigação busca esclarecer a origem dos recursos e a eventual utilização das empresas para ocultar ou movimentar valores provenientes das atividades criminosas. A Operação Nexus tem como objetivo atingir simultaneamente os diferentes setores da organização, interrompendo tanto a distribuição de drogas quanto os mecanismos de financiamento, logística e proteção do grupo.