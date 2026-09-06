Como nosso cérebro nos engana nas discussões de internet!

Mais curioso é que isso não acontece apenas com pessoas desinformadas ou com baixa capacidade intelectual

Você já participou de uma discussão na internet e teve a sensação de que a outra pessoa simplesmente não conseguia enxergar algo que parecia óbvio? Esse tipo de situação é comum em debates sobre política, religião, futebol, ciência, comportamento e praticamente qualquer tema capaz de envolver identidade e emoção. O mais curioso é que isso não acontece apenas com pessoas desinformadas ou com baixa capacidade intelectual. Pessoas inteligentes, bem instruídas e com ótima capacidade de argumentação também podem defender ideias frágeis, contraditórias ou até claramente equivocadas quando essas ideias estão ligadas a um grupo, a uma crença ou a uma identidade que desejam preservar.

Existe uma tendência muito forte de imaginar que a inteligência funciona como uma espécie de proteção contra erros de julgamento. Como se uma pessoa mais inteligente fosse automaticamente mais imparcial, mais crítica e menos suscetível a distorções. Mas não é bem assim. Em determinadas situações, uma capacidade intelectual elevada pode simplesmente fornecer ferramentas mais sofisticadas para justificar aquilo em que a pessoa já deseja acreditar. Em vez de utilizar o raciocínio para rever uma crença, ela pode utilizar esse mesmo raciocínio para protegê-la.

Na psicologia, um conceito importante para entender esse comportamento é o chamado raciocínio motivado. Gostamos de acreditar que nossas conclusões seguem uma sequência lógica: primeiro observamos as evidências, depois analisamos as informações disponíveis e, finalmente, formamos uma opinião. Mas muitas vezes o processo ocorre de maneira diferente. A pessoa já possui uma convicção, um vínculo emocional ou uma identidade previamente construída. Depois, busca argumentos capazes de sustentar aquela posição.

Isso ajuda a entender por que determinadas discussões na internet parecem não avançar. Em muitos casos, as pessoas não estão discutindo apenas fatos. Estão defendendo partes de sua própria identidade. Existe uma grande diferença entre dizer “eu concordo com algumas propostas desse político” e dizer “eu sou desse lado”. No primeiro caso, existe maior espaço para discordar, revisar posições e reconhecer erros. No segundo, qualquer crítica pode ser interpretada como uma ameaça pessoal.

Quando a política se transforma em identidade, o debate muda completamente. Uma crítica ao candidato deixa de ser percebida apenas como uma crítica ao candidato. Ela pode soar como uma crítica ao grupo, aos valores daquele grupo e, indiretamente, à própria pessoa que se identifica com ele. É como se o cérebro traduzisse a mensagem “esse político errou” para algo semelhante a “vocês estão errados” ou “você está errado”. A partir daí, a tendência de defesa aumenta.

É nesse cenário que alguns mecanismos cognitivos aparecem com força. Um dos mais conhecidos é o viés de confirmação. Ele faz com que prestemos mais atenção às informações compatíveis com aquilo em que já acreditamos e sejamos muito mais rigorosos com informações que desafiam nossas convicções. Isso significa que uma notícia favorável ao nosso lado pode ser aceita rapidamente, enquanto uma notícia desfavorável passa por uma verdadeira investigação: quem publicou, qual é a fonte, qual é o interesse por trás, se houve manipulação, se existe contexto adicional.

O problema não está em verificar informações. Pelo contrário, isso é desejável. O problema surge quando utilizamos critérios diferentes conforme a notícia favoreça ou prejudique aquilo que queremos acreditar. A mesma fonte pode ser considerada confiável hoje e completamente desacreditada amanhã, dependendo de quem ela está criticando.

Outro mecanismo importante é a dissonância cognitiva. Ela ocorre quando duas ideias que mantemos entram em conflito. Imagine alguém que acredita profundamente que determinado político é íntegro. Em algum momento, surge uma evidência de que essa pessoa fez algo que o próprio eleitor considera errado. Duas ideias passam a coexistir: “meu candidato é íntegro” e “meu candidato fez algo que considero errado”.

Manter essas duas ideias ao mesmo tempo gera desconforto. Uma possibilidade é rever a crença e admitir: “Talvez eu tenha me enganado”. Mas essa costuma ser uma alternativa emocionalmente custosa, porque pode significar admitir um erro de julgamento, rever anos de apoio ou até reconhecer que pessoas do grupo adversário tinham razão em algum ponto.

Existe uma saída mais confortável: reinterpretar o comportamento. É aí que aparecem frases como “não foi bem assim”, “todo mundo faz”, “a imprensa está exagerando”, “o outro fez pior”, “foi necessário” ou “você precisa entender o contexto”. O fato que está sendo analisado não mudou. O que mudou foi o critério usado para julgá-lo.

Esse processo ajuda a explicar o favoritismo intragrupo. As pessoas tendem a avaliar membros do próprio grupo com maior tolerância e membros do grupo adversário com maior severidade. Quando o adversário comete um erro, esse comportamento pode ser interpretado como prova de caráter. Quando alguém do nosso lado comete um erro semelhante, buscamos contexto, justificativa e circunstâncias atenuantes.

A internet amplifica esse fenômeno porque as redes sociais organizam grande parte das discussões em torno de grupos, seguidores, comunidades e bolhas informacionais. Ao longo do tempo, o usuário passa a receber conteúdos que confirmam sua visão, interagir com pessoas semelhantes e desenvolver a impressão de que sua percepção representa não apenas uma opinião, mas a própria realidade.

Os algoritmos não criaram o viés humano, mas podem potencializá-lo. Quanto mais uma pessoa interage com determinado tipo de conteúdo, maior a probabilidade de receber conteúdos semelhantes. Aos poucos, o ambiente digital pode criar a sensação de consenso. A pessoa olha para a própria rede e pensa: “todo mundo está vendo isso”. Na verdade, talvez todo mundo dentro daquela bolha esteja vendo aquilo.

Isso também ajuda a entender por que discussões online podem se tornar tão agressivas. Quando o debate envolve identidade, discordar deixa de parecer uma divergência intelectual e pode começar a ser percebido como ataque. A resposta, então, passa a ser menos sobre analisar argumentos e mais sobre proteger o grupo.

E onde entra a inteligência nessa história? Justamente no ponto mais interessante. Ser inteligente não significa ser automaticamente imparcial. Uma pessoa com grande capacidade de argumentação pode usar essa habilidade tanto para questionar suas próprias crenças quanto para defendê-las. Em alguns casos, ela simplesmente cria justificativas mais elaboradas para manter a posição inicial.

Por isso, é inadequado imaginar que esse comportamento ocorre porque “o cérebro emocional venceu o cérebro racional”. Emoção e cognição não funcionam como dois personagens completamente separados brigando dentro da nossa cabeça. O que acontece é mais complexo. A própria capacidade de raciocínio pode ser utilizada para proteger aquilo que possui importância emocional.

Esse mecanismo não aparece apenas na política. Ele está presente na religião, no futebol, em empresas, famílias, comunidades profissionais e até no ambiente científico. Pessoas podem defender uma marca, uma teoria, uma instituição ou um grupo com a mesma intensidade com que defendem uma posição política.

Nenhum diploma oferece imunidade automática contra isso. Nenhum título acadêmico garante neutralidade absoluta. E um QI elevado não impede que alguém caia em vieses cognitivos. Em determinadas situações, pode apenas tornar essa pessoa mais habilidosa para racionalizar a própria posição.

Talvez por isso o pensamento crítico seja muito mais difícil do que parece. Pensamento crítico não é simplesmente encontrar argumentos para provar que o outro está errado. Isso qualquer pessoa motivada consegue fazer. O verdadeiro desafio é aplicar às nossas próprias crenças o mesmo rigor que aplicamos às crenças dos adversários.

Antes de compartilhar uma informação que confirma aquilo que você pensa, experimente perguntar: “Eu verificaria essa notícia com o mesmo cuidado se ela favorecesse o outro lado?”. Antes de justificar o comportamento de alguém que você apoia, pergunte: “Eu aceitaria essa mesma justificativa se o adversário tivesse feito exatamente a mesma coisa?”.

Essas perguntas são desconfortáveis porque mexem diretamente com nossa identidade. Mas talvez exatamente por isso sejam tão importantes.

Nas discussões de internet, existe uma tendência muito forte de pensar que os outros estão sendo manipulados, enganados ou influenciados. Normalmente, o problema está sempre no outro lado. O outro caiu em propaganda. O outro está dentro de uma bolha. O outro foi manipulado pelo algoritmo.

Talvez uma pergunta mais produtiva seja: “Será que eu também não estou sendo influenciado?”.

Esse tipo de questionamento não significa abandonar convicções, deixar de participar de debates ou acreditar que todas as opiniões possuem o mesmo valor. Significa apenas reconhecer que o cérebro humano não é um observador neutro da realidade. Ele interpreta, seleciona, prioriza e reorganiza informações constantemente.

Compreender isso talvez seja uma das competências mais importantes para viver em uma sociedade conectada.

Porque, na internet, muitas vezes o maior adversário em uma discussão não está do outro lado da tela. Está dentro da nossa própria cabeça.Quer se aprofundar no assunto, tem alguma dúvida, comentário ou quer compartilhar sua experiência nesse tema? Me escreva no Instagram: @davisalvesphd.