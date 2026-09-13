Criminosos e grupos de espionagem também estão aprendendo a utilizar IA para tornar seus ataques mais rápidos e difíceis de detectar

Durante anos, a inteligência artificial foi apresentada como uma grande aliada da cibersegurança. Ela identifica ameaças, detecta comportamentos anômalos e ajuda empresas a responder ataques com velocidade inédita. Mas um relatório divulgado pela Anthropic mostra um lado preocupante dessa tecnologia: criminosos e grupos de espionagem também estão aprendendo a utilizar IA para tornar seus ataques mais rápidos e difíceis de detectar.

O documento revela que atores ligados à Rússia utilizaram modelos da família Claude para automatizar etapas de operações cibernéticas. Em vez de usar a IA apenas para escrever códigos ou responder perguntas técnicas, esses grupos passaram a empregá-la como uma espécie de assistente operacional, capaz de pesquisar alvos, preparar campanhas de phishing, configurar infraestrutura de ataque e modificar códigos maliciosos para escapar de mecanismos de segurança.

O caso representa uma mudança importante na evolução do cibercrime. A inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio ao atacante e começa a participar de diversas etapas da chamada cyber kill chain, o ciclo de um ataque digital. Os criminosos podem criar fluxos automatizados em que a IA executa tarefas repetitivas e adapta ferramentas quando encontra barreiras de segurança.

Entre os episódios descritos está uma operação atribuída com alto grau de confiança a um grupo compatível com o perfil da organização conhecida como Midnight Blizzard, associada à inteligência russa. O grupo teria utilizado Claude para acelerar atividades de espionagem contra organizações militares, ministérios, embaixadas, empresas do setor de defesa e instituições relacionadas à política externa dos Estados Unidos e da Ucrânia.

Um dos pontos mais preocupantes é o uso da IA para evasão de malware. Tradicionalmente, criminosos desenvolvem um código malicioso, os defensores criam mecanismos para detectá-lo e o atacante precisa produzir uma nova versão. Com IA, parte desse ciclo pode ser acelerada. O modelo auxilia na análise da detecção, na alteração do código e na produção de novas variantes, reduzindo o tempo necessário para adaptar ferramentas maliciosas.

Mas o relatório vai além. A Anthropic afirma ter identificado criminosos interessados na própria cadeia de suprimentos da inteligência artificial. Em vez de buscar somente dados financeiros ou documentos confidenciais, esses atores passaram a perseguir chaves de API, tokens de sessão e credenciais que permitem acesso a modelos avançados de IA.

Um dos casos envolveu uma rede fraudulenta que oferecia acesso barato ao Claude. Os usuários acreditavam contratar um serviço legítimo, mas instalavam um programa que roubava credenciais armazenadas no computador, inclusive sessões autenticadas de plataformas de inteligência artificial. Essas contas poderiam posteriormente abastecer uma rede clandestina de acesso a modelos comerciais.

Outro ponto chama ainda mais atenção: segundo a Anthropic, parte dos atacantes demonstrou interesse em acessar modelos de IA ainda não lançados ao mercado. Foram realizadas tentativas de obtenção de versões pré-lançamento do Claude, possivelmente pela expectativa de encontrar capacidades superiores de programação, automação e análise. A empresa afirma que essas tentativas foram bloqueadas e que sua infraestrutura interna não foi comprometida.

Esse episódio inaugura uma preocupação importante na geopolítica da inteligência artificial. Durante muito tempo, os principais ativos tecnológicos buscados em operações de espionagem eram bancos de dados, códigos-fonte e propriedade intelectual. Agora, os próprios modelos de IA passam a representar ativos estratégicos. Acesso antecipado a uma tecnologia mais poderosa pode significar vantagem econômica, tecnológica e até militar.

O relatório também indica que criminosos podem combinar diferentes ferramentas de inteligência artificial. Um modelo pode auxiliar na programação, outro produzir textos convincentes para phishing e outro automatizar etapas operacionais. Isso cria um cenário no qual múltiplos sistemas trabalham em conjunto para aumentar a escala das operações.

Também cresce a preocupação com operações assistidas por IA cada vez mais autônomas. O ser humano estabelece o objetivo, enquanto sistemas inteligentes podem assumir parte das tarefas intermediárias, como reconhecimento, preparação da infraestrutura e adaptação das ferramentas utilizadas. Isso reduz custos e pode permitir que grupos menores executem operações anteriormente restritas a organizações altamente especializadas.

Para empresas brasileiras, a lição é importante. Não basta proteger servidores e computadores contra códigos conhecidos. É necessário identificar comportamentos anômalos, fortalecer autenticação, monitorar credenciais, controlar privilégios, proteger APIs e observar continuamente como ferramentas de IA estão sendo utilizadas dentro da organização.

A governança de IA também passa a integrar definitivamente a estratégia de cibersegurança. Empresas que utilizam modelos generativos precisam controlar quem possui acesso às APIs, monitorar o consumo e identificar comportamentos incompatíveis com o perfil normal dos usuários. A inteligência artificial tornou-se parte da própria superfície de ataque.

O relatório da Anthropic deixa uma mensagem importante: a corrida da inteligência artificial não acontece apenas entre empresas de tecnologia. Ela também ocorre entre defensores e atacantes. Cada avanço aumenta nossa capacidade de detectar ameaças, mas também pode ampliar o potencial ofensivo de criminosos e grupos patrocinados por Estados.

A Anthropic afirma ter interrompido operações, bloqueado contas associadas aos abusos e compartilhado informações relevantes com parceiros. Entretanto, o episódio demonstra a velocidade com que os atacantes estão incorporando inteligência artificial às suas estratégias.

Talvez este seja um dos grandes desafios da cibersegurança nos próximos anos: não apenas impedir que uma inteligência artificial seja atacada, mas evitar que sua capacidade seja utilizada para potencializar ataques em escala global.

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