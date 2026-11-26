A indicação sinaliza uma mudança de orientação na política econômica e dependerá da autonomia do futuro titular para conduzir ajustes fiscais e conter o avanço da dívida pública

A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, a partir de 2027, contraria boa parte da base governista, causa surpresa na oposição e tende a reforçar o otimismo que o mercado já vinha antecipando nos últimos dias, quanto a uma gestão mais pragmática da economia, em particular das finanças públicas. Nesta quinta-feira (26), o dólar já recuou para R$ 5,74. A Bolsa subiu mais de 6%, ganhando mais impulso quando se soube da chegada dele a Brasília.

O perfil do executivo do Bradesco tem potencial para reduzir mais os prêmios de risco, que têm pressionado a curva de juros do mercado, recuperar a atratividade do capital externo e destravar investimentos, independentemente do cenário que ainda se tem pela frente, com inflação acima da meta, taxa Selic elevada, expansão mais fraca da economia, mais adversidades no cenário externo.

E as perspectivas da gestão dele, na verdade, vão depender muito da autonomia que terá na formação da equipe e para adoção das medidas que julgar necessárias para colocar as finanças em uma rota mais benigna, capaz de reverter o avanço da dívida pública. Os atuais titulares da equipe econômica, Dario Durigan, na Fazenda, e Bruno Moretti, no Planejamento, aliás, devem seguir com propostas nesse sentido. Querem até aproveitar a atual fase de negociações mais favoráveis com o Congresso, antes da nova legislatura.

Mas caberá ao futuro ministro o encaminhamento mais aprofundado das mudanças fiscais. Em declarações anteriores à indicação, falou em avanço mais lento de despesas obrigatórias, dos gastos com saúde e educação, de reforma administrativa, freada no BPC. São medidas para as quais terá de ter, inclusive, uma certa blindagem quanto ao chamado “fogo amigo”, que até supostos aliados da base enfrentaram muitas vezes. Isso ocorreu com o recente pacote fiscal.

Não se pode esquecer que Trabuco não veio do PT, como os ministros dos mandatos anteriores de Lula e, em boa medida, representa a chamada “Faria Lima”. Mas, sem dúvida, a escolha dele dá a impressão de que Lula 4 quer deixar um legado como o do Lula 1 e 2, quando chamou Henrique Meirelles para o Banco Central, também um representante do mercado financeiro, e o país chegou ao investment grade.