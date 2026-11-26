Carreira no Bradesco e próximo de Lula: quem é Luiz Trabuco, cotado para assumir a Fazenda

Presidente do Conselho de Administração da instituição financeira tem mais de cinco décadas de trajetória no setor bancário

Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Lula (PT), que começa em 2027. Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o executivo construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição financeira e mantém interlocução com o presidente da República e representantes do setor empresarial.

A possibilidade de Trabuco comandar a economia ganhou força após uma reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na segunda-feira (23). O presidente sondou o banqueiro sobre a possibilidade de assumir a pasta. Trabuco ainda não apresentou uma resposta definitiva e pediu tempo para conversar com representantes do banco, familiares e empresários antes de se posicionar.

Em outra parte da conversa, Lula manifestou ao executivo que precisava dele no próximo governo. Embora não tenha ocorrido um convite formal, a conversa foi interpretada por interlocutores como uma sinalização para que Trabuco assumisse o Ministério da Fazenda.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes setores da instituição e ocupou cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing, função que exerceu por oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.

Relação próxima com Lula

A aproximação entre Trabuco e Lula não é recente. O banqueiro participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República criado para reunir representantes de diferentes setores da sociedade na discussão de políticas públicas.

O executivo também já foi cotado para comandar o Ministério da Fazenda em outra ocasião. No fim de 2014, após a reeleição de Dilma Rousseff (PT), recebeu um convite da então presidente para assumir a pasta, mas recusou a proposta. O economista Joaquim Levy acabou escolhido para o cargo.

Além da atuação no Bradesco, Trabuco ocupou posições em entidades representativas do setor financeiro, como a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em novembro de 2026, assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.

Disputa pela Fazenda

A possível indicação de Trabuco ocorre em meio às articulações de Lula para definir a equipe econômica do próximo mandato. Outros nomes também foram mencionados nas discussões, entre eles o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

A escolha ocorre em um contexto de pressão sobre as contas públicas e de expectativas do mercado financeiro em relação à política econômica do próximo governo. A eventual chegada de um executivo com trajetória no sistema bancário também é acompanhada pelo setor empresarial, por causa da possibilidade de ampliação de conversa entre o governo federal e as instituições financeiras.