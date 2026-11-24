O comportamento do mercado, após a aprovação do pacote de ajuste fiscal, mostra bem o quanto o governo ainda tem de capacidade de gerenciar as expectativas, mesmo com toda a perda de credibilidade em função da evolução das despesas, das medidas lançadas ao longo dos últimos anos, em particular, agora em 2026.O alívio momentâneo das pressões do mercado pode ser prolongado e houver disposição no sentido de assumir uma posição que desperte maior confiança quanto ao gerenciamento das finanças públicas.

O pacote aprovado e sancionado não teve a melhor das avaliações, principalmente, no que se refere a custos maiores para as empresas: a não compensação de créditos tributários – situação que ficará em aberto – e o corte linear de 10%, além dos outros 10% já aplicados no ano passado, sobre os gastos tributários – isenções e estímulos setoriais. Mas o pacote representa um alívio para as contas no próximo ano, que pode passar dos R$ 56 bilhões, com repercussão nos anos seguintes. Algumas medidas terão efeito mais duradouro. Fato é que, mesmo em meio às críticas, o pacote trouxe um certo alívio.

Mas o ânimo maior, que fez até o dólar recuar, foram as indicações que o presidente Lula estaria dando aval para a equipe econômica encaminhar medidas, possivelmente através de uma PEC, que, segundo o ministro Bruno Moretti, do Planejamento, devem dar maior potência fiscal. O que se espera é que mexam com despesas obrigatórias, que tratem dos limites de gastos com saúde, educação e emendas parlamentares, entre outros. Anteriormente, o ministro Dario Durigan, da Fazenda, já havia falado em superávits crescentes a partir de 2027 e em um ajuste de até 2% do PIB nos próximos anos.

Se houver queixas quanto a um suposto estelionato eleitoral, por se mexer com gastos tidos como sociais, ou se houver resistência política, por conta das emendas, que sejam rebatidas. Afinal, mais que os cortes, a incerteza fiscal, com pressões inflacionárias e sobre os juros, é muito mais nociva para a economia e a população, em geral. Não vamos esquecer das previsões de desaceleração da atividade, com inflação e juros mais altos, além da inadimplência que continua batendo recordes, tanto do lado de empresas como de pessoas físicas, não só pelo custo maior do crédito, mas também pela perda da capacidade de pagamento.

Tomara que essa conversa sobre ajuste não seja apenas um balão de ensaio. Mais que novas medidas, falta a tão esperada definição da equipe econômica, dos nomes que estarão à frente do Ministério da Fazenda e, também, do Planejamento, no quarto mandato do presidente Lula. E mais: quanto terão de liberdade para articular as medidas de ajuste e até fazer frente ao fogo amigo, às reações da base governista, que esteve presente até nas votações do pacote Moretti.