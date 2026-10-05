Trump elogia apuração no Brasil e ataca sistema eleitoral dos EUA

Presidente americano destacou que o resultado brasileiro saiu no mesmo dia da votação e voltou a questionar a demora na contagem de votos em partes dos Estados Unidos

A comparação com o Brasil reacende um dos temas mais explosivos da política americana: a confiança nas eleições.

Donald Trump colocou o Brasil no centro de uma nova ofensiva contra o sistema eleitoral dos Estados Unidos.

Após acompanhar a rápida divulgação dos resultados do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, o presidente americano comparou os dois países e disparou: “Votar na América é CORRUPTO!!!”

Trump chamou atenção para o fato de aproximadamente 125 milhões de brasileiros terem comparecido às urnas e de o resultado ter sido conhecido poucas horas depois do encerramento da votação.

“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA!”, escreveu.

Mas foi na sequência que Trump elevou o tom.

O republicano citou diretamente Detroit, Filadélfia e Califórnia para ironizar a demora que pode ocorrer na contagem americana.

“Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados americanos, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem manipulados — quero dizer, calculados”, escreveu.

A escolha das palavras não foi acidental. Trump escreveu “rig”, termo que pode significar manipular ou fraudar, e imediatamente se “corrigiu” para “calculate” — calcular.

A provocação terminou com a acusação mais contundente da postagem:

“Voting in America is CORRUPT!!!”

A comparação com o Brasil reacende um dos temas mais explosivos da política americana: a confiança nas eleições.

Trump há anos questiona procedimentos eleitorais adotados nos Estados Unidos, especialmente a votação pelo correio e a demora na apuração em determinados estados. A nova declaração ocorre a menos de um mês das eleições legislativas americanas de novembro.

A comparação, porém, coloca lado a lado dois sistemas profundamente diferentes.

O Brasil possui votação eletrônica e uma Justiça Eleitoral nacional responsável pela organização e totalização dos votos. Nos Estados Unidos, a eleição é altamente descentralizada, com cada estado estabelecendo regras próprias para votos presenciais, cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e certificação dos resultados.

Por isso, resultados divulgados na noite da eleição americana são considerados preliminares. A demora na contabilização ou certificação, isoladamente, não representa evidência de fraude — e Trump não apresentou provas na publicação para sustentar a acusação de que o sistema eleitoral dos Estados Unidos seja “corrupto”.

Ainda assim, a mensagem é politicamente poderosa: Trump transformou a eleição brasileira em argumento para atacar o modelo eleitoral do próprio país.

E fez isso justamente usando um contraste difícil de ignorar: enquanto mais de 100 milhões de votos foram contabilizados rapidamente no Brasil, algumas disputas americanas podem permanecer sem resultado definitivo por dias.

A diferença está agora no centro da provocação lançada pelo presidente americano: se o Brasil consegue divulgar uma eleição nacional gigantesca no mesmo dia, por que os Estados Unidos demoram tanto?