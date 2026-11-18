Falhas em sistemas americanos pressionam a Casa Branca às vésperas de reunião trilateral com o presidente chinês e Vladimir Putin

"Está tudo bem", afirmou na terça-feira, 17, em Manila, capital das Filipinas. Trump sugeriu que as falhas eram consequência de os Estados Unidos serem uma nação "grande e poderosa".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à China nesta quarta-feira (18) com o objetivo de reforçar a posição americana como principal potência tecnológica do mundo. Uma série de falhas técnicas nos EUA, porém, começou a ofuscar a viagem e levou o governo a tentar tranquilizar a população.

No primeiro dia da viagem pela Ásia, Trump minimizou as interrupções, que deixaram americanos preocupados com o acesso a e-mails e contas bancárias e com a segurança dos voos.

“Está tudo bem”, afirmou na terça-feira, 17, em Manila, capital das Filipinas. Trump sugeriu que as falhas eram consequência de os Estados Unidos serem uma nação “grande e poderosa”.

As interrupções afetaram a Microsoft, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), o JPMorgan Chase e a rede de comunicações da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês). Os episódios alimentaram o temor de que a inteligência artificial possa perturbar atividades cotidianas, em meio à identificação de vulnerabilidades cibernéticas que exigem atualizações frequentes de software para corrigir falhas e brechas de segurança.

No início do segundo dia da viagem, o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, tentou tranquilizar os americanos em nome do presidente. Ele disse a jornalistas que não há “nenhuma” evidência de que as falhas estejam relacionadas entre si ou ligadas a países rivais, hackers ou criminosos.

“Às vezes, quando se corrige um sistema após a identificação de uma vulnerabilidade, ocorre uma interrupção temporária”, afirmou Rubio. “Foi assim que me descreveram o possível papel da inteligência artificial nesse caso.”

Os problemas colocaram o governo na defensiva justamente quando Trump busca projetar força e segurança diante de uma reunião trilateral potencialmente complexa, marcada para quinta-feira, com o presidente chinês, Xi Jinping, e o líder russo, Vladimir Putin.

Trump sinalizou que pretende adotar uma abordagem improvisada durante sua estadia em Shenzhen, centro tecnológico chinês que recebe líderes mundiais para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). A aposta é que seu estilo de diplomacia sem roteiro, baseado em relações pessoais, possa deixar um legado e transformar as relações internacionais nos dois últimos anos de seu mandato na Casa Branca.

Trump afirmou que pretende conversar com Xi e Putin sobre a limitação de armas nucleares e o fim da guerra na Ucrânia, iniciada em 2022 com a invasão russa. Analistas não esperam avanços concretos, apesar do caráter inédito da reunião.

Antes da viagem, assessores de Trump haviam dito a jornalistas que a guerra na Ucrânia não seria tema do encontro trilateral. Na terça-feira, porém, o presidente afirmou que a morte de dezenas de milhares de soldados russos por mês abriu uma oportunidade para resolver o conflito.

“Acho que estamos muito perto de conseguir isso”, disse Trump. “Vamos ter uma boa reunião sobre o assunto.”

O presidente também mencionou a possibilidade de uma reunião privada com Putin e de um encontro separado com o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Nenhum dos dois encontros foi confirmado oficialmente.

Rubio afirmou nesta quarta-feira que Trump está “sério” sobre a possibilidade de se reunir com Kim para buscar uma solução para as tensões com a Coreia do Norte. O secretário, porém, indicou que não há encontro marcado para quinta-feira.

“Não estou dizendo que haverá uma reunião amanhã”, disse Rubio. “Só estou dizendo que o presidente está disposto a se reunir e conversar, como fez em seu primeiro mandato.”