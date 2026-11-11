Witkoff e Kushner vão a Moscou e Dublin negociar fim da guerra na Ucrânia

Enviados de Trump se reunirão com Putin e Zelensky após conversas em Abu Dhabi; impasse envolve territórios e garantias de segurança

A importância da missão está em submeter as propostas diretamente aos líderes responsáveis pelas decisões políticas dos dois países

Os negociadores do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajam nesta quinta-feira (12) para Moscou, onde se encontrarão com o presidente russo, Vladimir Putin. Depois, seguem para Dublin, na Irlanda, para conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A movimentação foi apurada pela coluna e integra uma nova ofensiva diplomática para tentar encerrar a guerra na Ucrânia.

Nos bastidores, a sequência de encontros dará continuidade às negociações realizadas nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os enviados americanos levarão aos presidentes as ideias discutidas pelas delegações e buscarão identificar espaço para avançar sobre os pontos que ainda impedem um acordo.

A importância da missão está em submeter as propostas diretamente aos líderes responsáveis pelas decisões políticas dos dois países. A invasão russa em larga escala, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, aproxima-se de completar cinco anos sem que as sucessivas iniciativas diplomáticas tenham produzido um cessar-fogo duradouro.

A reunião de Abu Dhabi representa a quarta rodada de negociações trilaterais de 2026 entre representantes da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos. As anteriores ocorreram em 23 e 24 de janeiro e em 4 e 5 de fevereiro, também na capital dos Emirados Árabes Unidos, e em 17 e 18 de fevereiro, em Genebra, na Suíça. Essa contagem não inclui reuniões bilaterais, telefonemas e consultas com os aliados europeus.

Os resultados anteriores foram limitados, mas produziram avanços humanitários. A rodada de fevereiro em Abu Dhabi levou à troca de 157 prisioneiros de cada lado, totalizando 314 pessoas. Em setembro, Witkoff e Kushner também estiveram com Putin em Moscou e, no dia seguinte, com Zelensky em Kyiv.

Na atual rodada, o primeiro dia teve mais de quatro horas de conversas. Zelensky classificou as discussões como “construtivas e bastante substantivas”, em tradução, depois de receber um relatório da delegação ucraniana. Segundo ele, os participantes trataram de medidas humanitárias, redução das hostilidades e garantias de segurança. “A libertação de prisioneiros é uma prioridade”, declarou.

A questão territorial permanece entre os principais obstáculos. Moscou exige que as forças ucranianas deixem áreas do Donbas reivindicadas pela Rússia, mas que o Exército russo não controla integralmente. O Kremlin também defende restrições às Forças Armadas ucranianas e o bloqueio da entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan.

Kyiv rejeita abandonar os territórios que ainda controla, reconhecer formalmente a ocupação russa ou aceitar limitações militares que deixem o país vulnerável a uma nova ofensiva. Para o governo ucraniano, qualquer entendimento precisa incluir garantias concretas de proteção depois da interrupção dos combates.

A participação da Europa também está em discussão. Representantes do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Itália, da União Europeia e da Otan foram a Abu Dhabi para consultas com americanos e ucranianos, separadamente da mesa trilateral. Washington busca ampliar a presença europeia nas próximas etapas, enquanto Moscou insiste no formato inicialmente estabelecido.

Os aliados europeus terão papel relevante na sustentação de um eventual acordo, tanto no apoio à segurança ucraniana quanto na reconstrução do país. A negociação envolve, portanto, não apenas quando interromper os ataques, mas como fiscalizar os compromissos e responder a possíveis violações.

É nesse cenário que Witkoff e Kushner voltarão a conversar com Putin e Zelensky. O desafio será transformar as discussões entre delegações em compromissos políticos capazes de interromper uma guerra que continua enquanto a diplomacia tenta aproximar posições.