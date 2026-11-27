Presidente mexicana cobra que Washington investigue a distribuição de fentanil e a corrupção em território americano. A DEA diz que vai preservar a identidade dos denunciantes

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, acusou a agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, de interferir em assuntos internos do país ao abrir canais para receber denúncias anônimas sobre o Cartel de Sinaloa. Sheinbaum afirmou que o México tem instituições encarregadas de investigar esses crimes e cobrou que a agência americana apure a distribuição de fentanil e os vínculos entre o crime organizado e a corrupção nos próprios Estados Unidos.

“A DEA tem muito a fazer em seu próprio país. Muito”, disse Sheinbaum, em entrevista coletiva no Palácio Nacional, na Cidade do México. A presidente questionou quem distribui a droga nos Estados Unidos e para onde vai o dinheiro das vendas. Em nota, o Gabinete de Segurança mexicano também rejeitou a decisão unilateral e afirmou que o país tem órgãos competentes para receber denúncias, investigar crimes e combater a corrupção.

O diretor da DEA, Terry Cole, anunciou a iniciativa na quarta-feira (25). A agência quer receber informações sobre integrantes do cartel, agentes públicos suspeitos de colaborar com o grupo e redes de lavagem de dinheiro. As denúncias sobre Sinaloa podem ser enviadas por aplicativos de mensagens e por e-mail. Cole afirmou que os relatos seriam tratados de forma confidencial e anunciou um canal semelhante para Jalisco, onde atua o Cartel Jalisco Nova Geração.

Sheinbaum cita investigação sobre fentanil nos EUA

Ao criticar a DEA, Sheinbaum leu trechos de uma investigação da Associated Press segundo a qual a agência deixou de apreender pelo menos 1,4 milhão de comprimidos falsificados que continham fentanil enquanto monitorava uma rede de tráfico no sudoeste dos Estados Unidos. A AP News analisou documentos judiciais, registros de interceptações e imagens de vigilância referentes a uma investigação conduzida entre agosto de 2024 e abril de 2025.

A DEA manteve sua posição anterior de que jamais permitiu conscientemente o tráfico de fentanil. Uma porta-voz disse à AP que a agência mantinha essa resposta e deixou de comentar detalhes da investigação em razão de uma análise em andamento pela corregedoria do Departamento de Justiça. A DEA também deixou sem resposta imediata o pedido de manifestação por parte da imprensa sobre as declarações de Sheinbaum.

Cooperação no combate aos cartéis

O atrito ocorreu menos de uma semana depois de uma operação em que os dois países cooperaram. Em 20 de novembro, militares mexicanos prenderam Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como “El Chapo Isidro”, que estava na lista dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI. A pedido do México, os Estados Unidos enviaram um drone para ajudar a localizar o suspeito. Washington solicitou a extradição, e a procuradora-geral mexicana, Ernestina Godoy, disse que ele será julgado no México. Sheinbaum afirmou que a decisão sobre a extradição será avaliada pela Procuradoria e pelo Gabinete de Segurança mexicanos.