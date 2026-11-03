Marco Rubio lidera disputa republicana para 2028, aponta AtlasIntel
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aparece à frente do vice-presidente J.D. Vance em uma simulação das primárias republicanas para a eleição presidencial de 2028. Pesquisa AtlasIntel divulgada em 1º de novembro mostra Rubio com 45,6% das preferências entre entrevistados que se identificam como republicanos. Vance registra 32,9%.
A diferença entre os dois é de 12,7 pontos percentuais. A pergunta apresentada aos participantes considera uma lista de possíveis concorrentes à indicação do partido para disputar a Casa Branca.
Rubio e Vance concentram, juntos, 78,5% das respostas. Ron DeSantis aparece em terceiro lugar entre os nomes apresentados, com 4,5%, seguido por Tucker Carlson, com 2,7%, e Donald Trump Jr., com 2,3%.
Na sequência estão Ted Cruz, com 1,4%; Glenn Youngkin e Tim Scott, ambos com 1,1%; Tom Cotton, com 0,9%; Brian Kemp, com 0,5%; e Greg Abbott, com 0,4%. Outros 6,4% escolheram a opção “nenhum dos nomes acima”.
O resultado mede a preferência dentro do eleitorado republicano para a definição do candidato do partido. Portanto, não corresponde a uma pesquisa sobre um confronto entre republicanos e democratas na eleição presidencial de 2028.
O levantamento nacional entrevistou 3.566 adultos nos Estados Unidos entre 28 de outubro e 1º de novembro de 2026. A coleta foi realizada pelo método Atlas RDR, que recruta participantes durante a navegação na internet e aplica ajustes para aproximar a amostra do perfil da população.
A margem de erro informada para a amostra nacional completa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A ficha metodológica não apresenta separadamente o tamanho da subamostra republicana nem a margem de erro específica desse grupo.
O relatório também apresenta um cenário para as primárias democratas. Entre os entrevistados que se identificam com o partido, Jon Ossoff registra 18,2%, seguido por Alexandria Ocasio-Cortez, com 17,6%, e Pete Buttigieg, com 15,8%. Kamala Harris aparece com 12,6%, Mark Kelly tem 9,1% e Gavin Newsom, 9%.
As simulações apresentam preferências para uma disputa futura e não significam que os nomes incluídos no questionário tenham confirmado candidatura.
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