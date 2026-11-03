Marco Rubio lidera disputa republicana para 2028, aponta AtlasIntel

Secretário de Estado tem 45,6% das preferências entre republicanos, contra 32,9% do vice-presidente J.D. Vance

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa de fim de ano na Sala de Imprensa do Departamento de Estado, em Washington

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aparece à frente do vice-presidente J.D. Vance em uma simulação das primárias republicanas para a eleição presidencial de 2028. Pesquisa AtlasIntel divulgada em 1º de novembro mostra Rubio com 45,6% das preferências entre entrevistados que se identificam como republicanos. Vance registra 32,9%.

A diferença entre os dois é de 12,7 pontos percentuais. A pergunta apresentada aos participantes considera uma lista de possíveis concorrentes à indicação do partido para disputar a Casa Branca.

Rubio e Vance concentram, juntos, 78,5% das respostas. Ron DeSantis aparece em terceiro lugar entre os nomes apresentados, com 4,5%, seguido por Tucker Carlson, com 2,7%, e Donald Trump Jr., com 2,3%.

Na sequência estão Ted Cruz, com 1,4%; Glenn Youngkin e Tim Scott, ambos com 1,1%; Tom Cotton, com 0,9%; Brian Kemp, com 0,5%; e Greg Abbott, com 0,4%. Outros 6,4% escolheram a opção “nenhum dos nomes acima”.

O resultado mede a preferência dentro do eleitorado republicano para a definição do candidato do partido. Portanto, não corresponde a uma pesquisa sobre um confronto entre republicanos e democratas na eleição presidencial de 2028.

O levantamento nacional entrevistou 3.566 adultos nos Estados Unidos entre 28 de outubro e 1º de novembro de 2026. A coleta foi realizada pelo método Atlas RDR, que recruta participantes durante a navegação na internet e aplica ajustes para aproximar a amostra do perfil da população.

A margem de erro informada para a amostra nacional completa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A ficha metodológica não apresenta separadamente o tamanho da subamostra republicana nem a margem de erro específica desse grupo.

O relatório também apresenta um cenário para as primárias democratas. Entre os entrevistados que se identificam com o partido, Jon Ossoff registra 18,2%, seguido por Alexandria Ocasio-Cortez, com 17,6%, e Pete Buttigieg, com 15,8%. Kamala Harris aparece com 12,6%, Mark Kelly tem 9,1% e Gavin Newsom, 9%.

As simulações apresentam preferências para uma disputa futura e não significam que os nomes incluídos no questionário tenham confirmado candidatura.