Seu negócio existe para a inteligência artificial?

A forma como consumidores escolhem marcas está mudando mais rápido do que a maioria das empresas consegue acompanhar. E o prazo para agir é menor do que parece.

Era 16h45. Reunião importantíssima às 17h. O dia tinha sido impossível, de encontro em encontro desde as 7h30, sem tempo para nada. Aquela reunião era a mais importante do dia e eu me sentia despreparado. Era sequência de outras três feitas meses atrás. Muito tinha sido debatido, mas me pouco me lembrava. Já tinha passado tempo demais.

Sem pensar, abri o Gemini, arrastei os registros de todas as reuniões para a tela e digitei uma frase simples: “Analise as reuniões e monte um racional do que preciso saber para a próxima. Seja objetivo.” Em três minutos, o problema estava resolvido.

Essa história não é sobre produtividade. É sobre uma mudança de comportamento que está acontecendo agora, silenciosamente, e que vai redesenhar como as pessoas descobrem, confiam e escolhem marcas.

Os números já mostram o que muitos empresários ainda não perceberam. Hoje, 37% dos consumidores iniciam suas pesquisas em ferramentas de IA antes mesmo de abrir o Google (Eight Oh Two, 2026). Em paralelo, 41% compraram um produto recomendado por uma IA nos últimos seis meses (IBM-NRF, 2026). No Brasil, 64% dos consumidores já usaram IA generativa nas suas decisões de compra (Deloitte, 2025). E 59% das empresas de marketing no país ainda não acompanham esse novo consumidor (Exame, 2025).

Isso não é tendência futura. É comportamento presente.

E aqui está a pergunta que poucos empresários estão fazendo: se alguém perguntar agora ao ChatGPT qual empresa resolve o problema que o seu negócio resolve, o seu nome aparece?

As LLMs como ChatGPT, Gemini e Claude operam com uma lógica completamente diferente do Google. Elas não rankeiam o que você declara sobre si mesmo. Elas processam o que os outros falam sobre você. Avaliações, menções, a reputação que circula na internet e nos canais digitais. É isso que alimenta a recomendação da inteligência artificial. Uma nova arquitetura social de atribuição de valor às marcas está em construção, e a maioria das empresas nem sabe que ela existe.

Pense nisso: se o consumidor antes era influenciado pelo que via na primeira página do Google, agora ele é influenciado pelo que a IA sintetizou a partir de tudo que foi dito sobre a sua marca. Você pode ter o melhor produto do mercado, mas se a sua reputação digital for fraca, inconsistente ou inexistente, a IA não tem base para te recomendar. E ela vai recomendar quem tem.

Essa mudança tem nome: AEO, Answer Engine Optimization. É o novo SEO. E como aconteceu com o SEO no início dos anos 2000, quem agir primeiro vai construir uma vantagem que leva anos para os outros alcançarem.

A ação prática é direta. Abra agora o ChatGPT, o Gemini ou qualquer LLM que você usa e digite: “Qual empresa você recomenda para resolver [o problema que o seu negócio resolve]?” Veja se o seu nome aparece, em qual contexto e com qual narrativa. Depois, pesquise o nome da sua empresa nessas mesmas ferramentas e leia o que elas dizem sobre você. Esse é o espelho mais honesto da sua reputação digital hoje. Em seguida, mapeie o que os seus clientes falam sobre você em público, em avaliações, redes sociais e fóruns. Esse conteúdo gerado por terceiros, e não o que você mesmo publica, é o que a IA usa para te recomendar ou te ignorar.

Branding sempre foi sobre criar um atalho na cabeça do consumidor. Quando alguém precisava de um celular, pensava na Apple. Quando precisava de um banco digital, pensava no Nubank. Agora, esse atalho precisa existir também na cabeça da inteligência artificial.

A IA já está escolhendo marcas e influenciando decisões de compra agora. A questão não é se isso vai chegar. A questão é se a sua marca vai estar posicionada quando o cliente da IA for o seu próximo cliente.