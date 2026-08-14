Presidente da Conafer apresentou laudo de cardiopatia grave após se entregar à PF

Documento informa que ele está sob acompanhamento médico desde outubro de 2024, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de grande porte

Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, apresentou à Polícia Federal um laudo médico que aponta cardiopatia estrutural grave e risco elevado de complicações cardiovasculares.

Lopes se apresentou voluntariamente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília na noite de 12 de agosto, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A reportagem teve acesso ao laudo cardiológico apresentado por Lopes. Assinado pelo cardiologista Sergio Timerman, o documento informa que ele está sob acompanhamento médico desde outubro de 2024, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio e precisou passar por uma cirurgia cardíaca de grande porte.

O histórico descrito pelo médico inclui insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, aneurisma e trombo no ventrículo esquerdo. Lopes também passou por revascularização do miocárdio, retirada do aneurisma e do trombo e implantação de marca-passo.

No documento, o cardiologista classifica Lopes como paciente de “risco cardiovascular muito alto” e afirma que situações de estresse físico ou emocional podem provocar descompensação clínica.

O laudo alerta ainda que intercorrências podem evoluir rapidamente e que, em situações agudas, Lopes pode necessitar de avaliação médica imediata, acesso rápido a uma unidade hospitalar e suporte avançado de emergência.

A condição de saúde também foi registrada oficialmente pela PF. Em comunicação enviada ao STF após o cumprimento do mandado, a corporação informou que Lopes havia declarado ser portador de cardiopatia.

Carlos Lopes tinha contra ele uma ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça. Segundo a Polícia Federal, o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) é apontado como personagem importante na investigação sobre o esquema bilionário de descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

As investigações apontam desvios de mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024. Desse montante, mais de R$ 700 milhõesteriam relação com descontos atribuídos à Conafer. Em julho, Lopes foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto ao lado de outras 47 pessoas.

Nesta quinta-feira (13), Lopes passou por audiência de custódia na 15ª Vara Federal Criminal de Brasília e permaneceu preso. A realização da audiência havia sido determinada após o cumprimento do mandado, com prazo de até 24 horas para a apresentação do investigado à Justiça.