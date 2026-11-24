O país está planejando o futuro enquanto eu só preciso atravessar a cidade antes do almoço

Pretendia sair de casa logo cedo e, como de costume, busquei a previsão do tempo. Antigamente, o galo português que permanecia sobre a geladeira de casa dos meus pais, resolvia o assunto ficando apenas azul, lilás ou rosa. Não consigo imaginar como o pobre bicho seria capaz de comunicar o clima atualmente. Chuva pela manhã, calor à tarde, ventos fortes à noite. A sensação térmica merecia atenção especial, pois a questão não era apenas a temperatura, mas o modo pelo qual meu corpo reagiria às mudanças, sobretudo depois de quatro semanas de uma gripe que permanecia firme e forte, demonstrando uma capacidade de resistência maior do que a minha.

Abri o mapa das ilhas de calor de São Paulo (UrbVerde). A rua onde moro tinha uma cor de poucos amigos. Ampliei a imagem para compreender melhor a distribuição das temperaturas e comparei os quarteirões, observando a vegetação remanescente que, apesar da verticalização e do desaparecimento de árvores antigas, ainda exercia alguma influência ambiental, ao menos segundo a representação cartográfica. Acrescentei protetor solar e água termal à lista de providências.

O celular vibrou.

Estudos alertam para o aumento do calor nas cidades brasileiras.(ClimaInfo)

Já a chuva exigia outro diagnóstico. Consultei mapas de riscos climáticos (CEMADEN) especialmente aqueles dedicados às enchentes e aos alagamentos, mas não encontrei informações sobre as crateras abertas nas ruas e calçadas, embora reconheça não ter tido tempo de consultá-las. Minha rota atravessava áreas de risco. Abri o mapa dos rios invisíveis (OESP), aqueles cursos d’água enterrados sob o asfalto, com suas várzeas ocupadas por edifícios de quarenta andares e inúmeros subsolos sujeitos a infiltrações e inundações.

Deveria preocupar-me mais com a chuva vinda de cima ou com os rios escondidos embaixo? Anotei a dúvida numa cadernetinha e resolvi elaborar um plano B.

Separei roupas leves e um casaco impermeável, experimentei as galochas e procurei um guarda-chuva suficientemente robusto para resistir aos ventos previstos. Consultei novamente a previsão. O calor já estava mais intenso, mas a possibilidade de tempestade permanecia, motivo pelo qual devolvi o casaco à bolsa depois de considerar sua retirada.

O planejamento começava a exigir recursos.

Outra notificação apareceu na tela.

Brasil discute financiamento climático e cumprimento das metas internacionais.

Resolvi consultar os investimentos brasileiros em mudanças climáticas. Encontrei o Fundo Amazônia, o Plano ABC e o Fundo Clima. Havia recursos anunciados cuja efetiva aplicação exigia examinar documentos adicionais, pois dinheiro aprovado não significa necessariamente dinheiro desembolsado.

Passei a avaliar minhas despesas com o mesmo rigor. O guarda-chuva estava pago, as galochas haviam sido compradas e minha capacidade de investimento aproximava-se do limite.

Foi quando o celular me apresentou uma notícia antiga. Reconheci o título.

O aquecimento global já chegou: o Brasil está preparado para enfrentar as consequências climáticas?

Era um artigo meu, publicado em 2021. Cinco anos antes, eu já perguntava se o país estava preparado para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Reli algumas passagens e considerei atualizar o texto, mas havia um compromisso pendente. Eu precisava sair de casa. Anotei a providência na cadernetinha.

Voltei ao planejamento nacional. Em 2009, o Brasil instituiu sua Política Nacional sobre Mudança do Clima e, desde então, assumiu compromissos internacionais, estabelecendo metas para horizontes cada vez mais distantes. Em 2015, vieram novos compromissos, seguidos de revisões, atualizações, mais revisões, novos diagnósticos e outras revisões, acompanhadas de metas para 2030 e 2035. O país continua planejando o futuro enquanto eu só preciso atravessar a cidade antes do almoço.

O celular disparou novamente. Desta vez, não era notícia.

DEFESA CIVIL — ALERTA SEVERO. Chuva intensa acompanhada de raios e possibilidade de granizo. Procure abrigo.

Obedeci. Continuei em casa.

Aproveitei para revisar o trajeto, pois a alternativa que evitava áreas inundáveis aumentava consideravelmente minha exposição ao calor, enquanto o caminho mais arborizado atravessava uma antiga várzea. Precisaria realizar uma caminhada de uns 20 minutos entre um fundo de vale e uma área de encosta.

Por outro lado, só o caminho até o ponto de ônibus a partir da minha casa exigia uma nova avaliação. Consultei a localização dos abrigos e de eventuais refúgios climáticos urbanos — bibliotecas, saguões de prédios públicos até cemitérios. Não encontrei informações suficientes para concluir o estudo. Apesar da coluna escrita ainda em 2023 sobre o assunto, São Paulo não tinha o que oferecer.

E se eu solicitasse esclarecimentos. Mas a qual órgão? Meteorologia ou Defesa Civil? Prefeitura ou subprefeitura? Anotei as possibilidades na cadernetinha, considerando a abertura de protocolos diferentes para uma única saída de casa. Mania de pesquisadora.

Almocei.

O alerta terminou, a probabilidade de chuva diminuiu e o sol reapareceu. Aproveitei para atualizar os mapas e conferir novamente o trajeto, pois as condições de deslocamento poderiam ter mudado durante o período em que permaneci abrigada em casa.

O telefone vibrou outra vez.

Por que a COP31 terminou sem acordo? Entenda a disputa sobre combustíveis fósseis

Li sobre as divergências em torno dos recursos necessários para executar os compromissos assumidos, especialmente nos países onde os efeitos das mudanças climáticas já comprometiam a vida cotidiana. Anotei a informação. Talvez fosse útil para atualizar meu artigo de 2021.

A tarde avançava enquanto eu examinava os procedimentos disponíveis para solicitar informações sobre os abrigos climáticos. Um formulário exigia o endereço do local procurado, outro solicitava a identificação do órgão responsável e nenhum oferecia um campo onde pudesse registrar minha dúvida sobre as condições do caminho entre minha casa e o ponto de ônibus.

Pensei em telefonar para o serviço municipal de atendimento, mas seria necessário explicar o problema e aguardar o encaminhamento ao setor competente – um chatbot de conversa tão inteligente quanto o seu algoritmo.

Deixei para depois.

Quando terminei os levantamentos, já era noite.

Guardei o protetor solar, pendurei o casaco, retirei as galochas e deixei a bolsa pronta, com o guarda-chuva robusto junto à porta. Levei as garrafinhas de água gelada e café quente para a cozinha. Lavei-as. A cadernetinha permanecia aberta sobre a mesa, com uma última providência anotada: verificar as condições de execução.

Consultei a previsão para amanhã.