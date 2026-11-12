Em busca do queijo prometido

Sábado, manhã ensolarada, combinei de encontrar uma colega da faculdade numa feira de queijos e charcutaria anunciada pela internet, no Mercado de Pinheiros, pela Vitrine do Polo de Ecoturismo de São Paulo. Ponto de encontro: estação de metrô Faria Lima.

Encontramo-nos no ponto combinado, estranhando o cheiro acre, de origem incerta, impregnando o lugar.

Folhas e papéis esparramados por toda parte indicavam uma varrição insuficiente para garantir a limpeza mínima do lugar. A capina também fazia falta. Ou não, ficamos em dúvida sobre a questão. Entre as lajotas, o mato crescia esperto: em tempos de desastres climáticos frequentes, a resiliência é tudo!

Entre barracas, bancas e quiosques, tivemos a oportunidade de exercitar jogos de infância! Um pega-pega entre obstáculos, à procura de passagem para o tesouro — queijos e demais guloseimas — que pretendíamos degustar. Intolerante à lactose, levei comprimidos para uma eventual indigestão. Algum larápio, pensamos juntas, levou a sinalização e nos deixou num esconde-esconde à procura da entrada do mercado e das atrações dos arredores. Rimos alto, algo impensável em situações de cotidiano sisudo.

Saímos do emaranhado de trecos e cacarecos urbanos espalhados no largo e, quem diria, encontramos automóveis particulares num estacionamento aparentemente improvisado, disputando espaço com os pedestres. Comentamos sobre a cara de pau dos motoristas: para economizar, supusemos, alguns reais de estacionamento, ocuparam o espaço público no mais autêntico “os incomodados que se desviem”.

Ao fundo e pouco além, o som estridente de alguém aos berros — ensaiando algo que nem agora, enquanto escrevo, consegui definir — vinha de um evento musical de acesso restrito, entre tapumes. O ruído, entretanto, era distribuído gratuitamente a quem apenas atravessava. Saquei meu iPhone do bolso e acionei um aplicativo — decibelímetro. Por volta das onze da manhã, a tela indicava valores entre 75dB e 90 dB. A leitura do celular não substitui uma medição técnica. Meus ouvidos, porém, dispensavam confirmação do incômodo.

Espantada, minha colega disse que eu parecia uma fiscal da Prefeitura. Rimos e lembramos de um exercício de Projeto Urbano no Largo da Batata, bem onde estávamos. Nosso grupo era composto apenas por mulheres decididas a mudar o mundo — e, garanto a todos, mudamos para melhor.

Nosso desafio era compreender os usos do lugar e organizar percursos, mobiliário, vegetação e sinalização para garantir a todos circulações, acessos, permanência diurna e noturna, além de orientação. Depois, vieram as pesquisas sobre as necessidades da população, dos moradores, a logística e toda a legislação vigente. Em tempo: tudo era feito na raça. Nada de internet ou IA. Éramos seres analógicos e, confesso, não sinto nenhuma saudade.

Estudávamos também a legibilidade do espaço: a possibilidade de compreender um lugar, reconhecer referências, necessidades e encontrar o caminho. Décadas depois, procurávamos passagem a cada desvio — desencontros. Bancos e iluminação quase desapareceram da minha percepção, tanta coisa disputava nossa atenção. Senti medo, embora ninguém me ameaçasse.

Retomei a acusação:

— Fiscal? Para viver em São Paulo, qualquer cidadão precisa ser detetive. Veja os guichês desta caminhada.

Subprefeitura de Pinheiros. Secretaria Municipal das Subprefeituras. Coordenadoria de Limpeza Urbana, para os papéis. Equipes de manutenção e drenagem, para investigar o cheiro. Prestadora de saneamento, se fosse esgoto. Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, para barracas, bancas, quiosques e respectivas permissões. Coordenadoria de Projetos e Obras, para mobiliário e percursos. Coordenadoria de Zeladoria Urbana, para o apoio de sua competência. CET, para os carros e as travessias. Subprefeitura novamente, para verificar a autorização do estacionamento improvisado.

Respirei. Continuei.

Área municipal de turismo e São Paulo Turismo, para a orientação turística. CET outra vez, pelas placas. Governo Local e Eventos, para o evento. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, talvez. PSIU, para o barulho. SP Regula e concessionária, para a iluminação. Administração do mercado e Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento, dali para dentro. Operador da estação, dali para trás. Organizadores e empresas contratadas.

Minha colega olhou para mim.

— E os queijos? Precisamos encontrar antes que alguém decida mudar o local — comentou rindo.

Fiquei com cara de tacho.

Nós só queríamos experenciar (como anuncia o povo da mkt) uns queijos e geleias de pimenta.

Finalmente, chegamos. Singela, poucos expositores, produtos de qualidade excelente: de “carne em lata” — sou vegetariana; nem toda compra precisa ir para o meu prato — a queijos delicadíssimos, desses que os supermercados ignoram solenemente. Provamos e conversamos com quem os apresentava.

A apresentação oficial da Vitrine do Polo de Ecoturismo fala numa ponte entre o urbano e o rural. Nós duas ainda tentávamos compreender o caminho entre o metrô, o mercado e essa ponte.

Recuperamos um pouco daquelas estudantes dispostas a mudar o mundo.

Ao menos temos onde marcar o próximo encontro até as festas: a árvore de Natal instalada no único vazio que encontramos no largo. Pequena para o lugar, de gosto duvidoso e sem identificação visível de quem a pôs ali. Melhor assim.

Resta descobrir qual guichê cuida da estrela.