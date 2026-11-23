Embora o secretário de Estado, Marco Rubio, negue o envolvimento de Washington, fontes da Casa Branca e o próprio clã Bolsonaro admitem que a fuga só ocorreu graças ao suporte logístico dos EUA

A investigação sobre a fuga deve servir de ponto de partida para um inquérito mais amplo sobre a relação entre Trump

Os Democratas dos Estados Unidos devem abrir investigações contra Donald Trump para apurar o seu papel na fuga de Flávio Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2026, para o país, afirmou uma deputada ao portal ICL Notícias.

Segundo a deputada Pramila Jayapal, a pauta será tomada assim que a nova legislatura assumir. Em novembro, os Republicanos (partido de Trump) sofreram uma derrota histórica nas eleições de meio de mandato.

A Câmara dos Deputados e o Senado americano ficaram com maioria democrata, somando 258 cadeiras, no que foi o melhor resultado em eleições nacionais nos últimos 30 anos.

Ao ICL, Jayapal, que é parte do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que deve fazer parte do subcomitê. da Câmara sobre a América Latina.

“Entendemos, a partir de reportagens, que ele (Flávio) teve ajuda para sair do Brasil pelos EUA, pelo governo Trump. Isso é inaceitável”, disse Jayapal.

Segundo apuração do ICL Notícias, a viagem do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, com passagens pela Argentina e pelo Equador, e a concessão de um visto humanitário, gerou indignação entre deputados americanos e expôs controvérsias sobre a ajuda do governo Donald Trump.

Embora o secretário de Estado, Marco Rubio, negue o envolvimento de Washington, fontes da Casa Branca e o próprio clã Bolsonaro admitem que a fuga só ocorreu graças ao suporte logístico dos EUA.

De acordo com fontes de parlamentares democratas ouvidas pelo veículo, a investigação sobre a fuga deve servir de ponto de partida para um inquérito mais amplo sobre a relação entre Trump e a família Bolsonaro, incluindo a suspeita de financiamento de campanha.

O governo brasileiro já solicitou cooperação a Washington para rastrear o dinheiro supostamente usado no filme Dark Horse, mas segue sem resposta.

O portal também destaca que, antes do segundo turno das eleições no Brasil, parlamentares norte-americanos — liderados por uma deputada e pelo senador Bernie Sanders — cobraram explicações da Meta após relatos de que a empresa suprimiu conteúdos da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto amplificou publicações ligadas a Flávio Bolsonaro.

Ao apontar o desequilíbrio no ambiente digital, os congressistas declararam: “Considerando o papel fundamental que as redes sociais desempenham na comunicação política, é inaceitável que qualquer plataforma favoreça um candidato ou partido político em detrimento de outro, seja de forma deliberada ou inadvertida”, escreveram os parlamentares.

Por fim, cobraram providências da plataforma: “Como legisladores dos EUA que defendem eleições livres e justas, tanto no nosso país quanto no exterior, é nossa responsabilidade exercer a fiscalização para garantir que as plataformas de redes sociais norte-americanas não influenciem os resultados de eleições em outros países. Instamos a empresa a tomar medidas imediatas para assegurar que, daqui em diante, os candidatos e suas respectivas campanhas em processos eleitorais democráticos recebam tratamento e acesso equitativos em suas plataformas”, afirmaram.