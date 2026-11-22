Conferência terminou após 49 horas de prorrogação sem documento final; impasse envolveu países produtores de petróleo, União Europeia e financiamento climático

A COP31 terminou neste domingo (22) sem um acordo final, após 49 horas de negociações além do prazo previsto. A conferência climática da ONU, realizada em Antália, na Turquia, tornou-se a mais longa da história e registrou um resultado que não ocorria desde 2009. O principal impasse foi a resistência de países produtores de petróleo à inclusão de um compromisso explícito para abandonar os combustíveis fósseis.

A União Europeia, o Reino Unido e países como Panamá e Vanuatu se recusaram a apoiar a proposta final, que não mencionava diretamente o petróleo, o carvão e o gás natural. A Arábia Saudita liderou a resistência à inclusão do tema. As divergências também envolveram o financiamento climático para países em desenvolvimento e o uso de tecnologias de captura de carbono.

A reunião começou em 9 de novembro e deveria ter terminado na sexta-feira (20). Mesmo com a prorrogação e uma tentativa de negociação direta entre representantes da União Europeia e da Arábia Saudita, não houve consenso.

“Infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo sobre uma decisão final. E isso é decepcionante. Muito decepcionante”, afirmou Chris Bowen, ministro australiano do Clima e da Energia, responsável por conduzir as negociações.

Por que a COP31 terminou sem acordo?

O principal motivo foi a divergência sobre a necessidade de incluir no documento final um compromisso para abandonar progressivamente os combustíveis fósseis, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global.

A primeira versão da declaração, apresentada pela Austrália na segunda-feira (16), defendia acelerar a transição para o fim do uso de petróleo, carvão e gás natural.

A proposta enfrentou resistência de países produtores de petróleo, especialmente a Arábia Saudita. Na quinta-feira (19), uma nova versão retirou a referência ao abandono dos combustíveis fósseis.

A terceira versão, apresentada na madrugada deste domingo, manteve a omissão. O documento apenas fazia uma referência indireta ao acordo firmado na COP28, em Dubai, em 2023, quando os países reconheceram pela primeira vez a necessidade de uma transição para longe dos combustíveis fósseis.

A formulação não foi suficiente para convencer os países contrários à proposta.

Quais países impediram o acordo?

A disputa concentrou-se principalmente entre a União Europeia e a Arábia Saudita, mas envolveu outras delegações.

A União Europeia, o Reino Unido, o Panamá e Vanuatu rejeitaram o documento por entenderem que ele representava um recuo em relação aos compromissos climáticos anteriores.

“Não aprovaremos uma decisão que sequer menciona os combustíveis fósseis, principal motor das mudanças climáticas”, afirmou Darragh O’Brien, ministro irlandês do Clima. A Irlanda ocupa a presidência rotativa da União Europeia.

Uma representante do Panamá também anunciou a rejeição do texto. “O Panamá não pode apoiar esta decisão”, declarou, sob aplausos de outras delegações.

Do outro lado, países como Arábia Saudita, Índia, China, Japão e Venezuela consideravam a proposta favorável, segundo fontes envolvidas nas negociações.

A presidência turca criticou a falta de consenso. O ministro do Meio Ambiente da Turquia, Murat Kurum, afirmou que as negociações foram prejudicadas por delegações que ficaram presas a uma palavra ou expressão.

As conferências climáticas da ONU funcionam por consenso. Isso significa que uma única delegação entre os quase 200 países participantes pode impedir a aprovação de uma decisão.

O que aconteceu com o financiamento climático?

A falta de acordo sobre os combustíveis fósseis não foi a única divergência.

Os países em desenvolvimento também cobravam garantias de ampliação dos recursos destinados à adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, como secas, enchentes e elevação do nível do mar.

Na COP30, realizada em Belém, em 2025, os participantes assumiram o compromisso de triplicar os recursos destinados à adaptação.

Uma das primeiras versões do documento da COP31 estabelecia uma meta de US$ 120 bilhões anuais a partir de 2035. O valor, porém, foi retirado das versões seguintes.

A ausência de uma cifra concreta aumentou a insatisfação de países vulneráveis, que argumentam não ter recursos suficientes para financiar a transição energética e enfrentar os impactos do aquecimento global.

Segundo estimativas da ONU divulgadas durante a conferência, os países em desenvolvimento precisarão de US$ 305 bilhões por ano até 2035 para medidas de adaptação, aproximadamente dez vezes o financiamento que recebem atualmente dos países ricos.

Qual foi o papel do Brasil nas negociações?

O Brasil participou da COP31 após ter sediado a conferência anterior, em Belém, em novembro de 2025.

Na COP30, a presidência brasileira tentou incluir um roteiro para o abandono progressivo dos combustíveis fósseis. A iniciativa enfrentou resistência de países produtores de petróleo e ficou fora da declaração final.

Mesmo sem incorporar o compromisso ao documento, o governo brasileiro decidiu desenvolver um chamado mapa do caminho, com orientações para que cada país estabeleça sua própria estratégia de transição energética.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou a iniciativa durante a COP31, juntamente com propostas para reduzir o desmatamento e ampliar o financiamento climático.

Entretanto, o projeto brasileiro também foi retirado das versões seguintes do texto negociado em Antália.

A participação brasileira incluiu ainda a defesa do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo destinado a financiar a preservação de florestas.

O que mais estava previsto no acordo rejeitado?

Além dos combustíveis fósseis e do financiamento climático, a declaração incluía propostas para ampliar o uso da eletricidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

A principal iniciativa defendida pela Turquia pretendia elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035.

A proposta buscava incentivar a eletrificação de setores como transportes e indústria, mas não excluía o uso de combustíveis fósseis nem da energia nuclear para produzir eletricidade.

Outro ponto controverso foi a inclusão de tecnologias de captura e armazenamento de carbono, defendidas por países produtores de petróleo.

A União Europeia e organizações ambientalistas criticaram a medida por considerarem que ela poderia reduzir a pressão pela diminuição efetiva da produção de petróleo e gás.

O texto também reafirmava a importância de limitar o aquecimento global a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris, de 2015.

A temperatura média global já aumentou aproximadamente 1,4°C, e a ONU alertou que o limite de 1,5°C provavelmente será ultrapassado nos próximos cinco anos.

O que acontece agora?

Sem consenso, a COP31 terminou sem aprovar a declaração política final, conhecida como Pacto de Antália.

O resultado representa o primeiro encerramento de uma conferência climática da ONU sem um acordo político final desde a COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 2009.

A ausência de um novo documento não revoga os compromissos assumidos anteriormente, incluindo o Acordo de Paris e as decisões das COPs anteriores.

O ministro turco Murat Kurum afirmou que a presidência da conferência não pretende elaborar outro texto e que o trabalho deverá se concentrar na implementação das decisões já existentes.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou decepção com o resultado.

“Aqueles que lucram com a destruição do nosso planeta jamais devem ditar os termos da luta para salvá-lo”, afirmou.

O fracasso também reacendeu o debate sobre a necessidade de reformar o funcionamento das conferências climáticas, especialmente a regra que exige consenso