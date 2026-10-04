Entenda como funciona o quociente eleitoral, por que os votos de um candidato ajudam seus colegas de partido e como são distribuídas as vagas para deputados.

Eleições 2026: por que nem sempre o candidato mais votado é eleito?

Uma das maiores dúvidas dos eleitores brasileiros surge justamente quando termina a apuração dos votos: como é possível que um candidato com milhares de votos não seja eleito, enquanto outro, com votação individual menor, consiga conquistar uma cadeira no Parlamento?

A resposta está no sistema eleitoral proporcional adotado pelo Brasil para a escolha de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Diferentemente das eleições para presidente da República, governador, prefeito e senador, nas quais prevalece o sistema majoritário, a eleição proporcional considera não apenas os votos recebidos individualmente pelos candidatos, mas também a votação conquistada pelo partido político ou pela federação partidária.

Para compreender esse mecanismo, é necessário conhecer três conceitos fundamentais: quociente eleitoral, quociente partidário e distribuição das chamadas sobras eleitorais.

O que é o quociente eleitoral?

O quociente eleitoral é o resultado da divisão do número total de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis no Parlamento.

O cálculo está previsto no artigo 106 do Código Eleitoral e considera os votos dados diretamente aos candidatos e os votos atribuídos às legendas partidárias. Os votos brancos e nulos não entram nessa conta.

Imaginemos, por exemplo, uma eleição para deputado estadual em determinado estado, com números hipotéticos, na qual sejam registrados 1 milhão de votos válidos e estejam em disputa 20 cadeiras na Assembleia Legislativa.

Nesse cenário, o cálculo seria simples:

1.000.000 de votos válidos ÷ 20 cadeiras = 50.000 votos.

Isso significa que o quociente eleitoral seria de 50 mil votos.

Em termos práticos, esse número funciona como referência para definir quantas cadeiras cada partido ou federação poderá conquistar na distribuição inicial das vagas.

A legislação também determina que, quando o resultado apresentar fração, ela será desprezada se for igual ou inferior a 0,5, ou arredondada para cima se for superior a 0,5.

Como o partido conquista suas cadeiras?

Depois de encontrado o quociente eleitoral, calcula-se o chamado quociente partidário, previsto no artigo 107 do Código Eleitoral.

Suponhamos que, no exemplo anterior, determinado partido tenha conquistado 200 mil votos, somando os votos de todos os seus candidatos e os votos de legenda.

Como o quociente eleitoral é de 50 mil votos, esse partido terá direito, inicialmente, a quatro cadeiras:

200.000 ÷ 50.000 = 4 cadeiras.

Outro partido que alcance 100 mil votos conquistará, inicialmente, duas cadeiras.

Entretanto, existe uma condição adicional: para ocupar uma das vagas obtidas pelo quociente partidário, o candidato precisa receber individualmente pelo menos 10% do quociente eleitoral.

No nosso exemplo, isso corresponde a 5 mil votos.

Assim, mesmo que um partido conquiste quatro vagas pelo cálculo partidário, precisará contar com quatro candidatos que tenham atingido a votação individual mínima exigida. Se não houver candidatos suficientes, algumas cadeiras serão destinadas à distribuição das sobras.

O voto em um candidato pode ajudar a eleger outro?

Sim. Essa é uma das características mais importantes do sistema proporcional.

Quando o eleitor vota em determinado candidato a deputado, seu voto também integra a votação total do partido ou federação ao qual ele pertence.

Imagine que um candidato receba 80 mil votos e outro candidato de seu partido receba apenas 8 mil. Os 80 mil votos do primeiro contribuem para aumentar o número de cadeiras conquistadas pela legenda, permitindo que outros candidatos da mesma agremiação também sejam eleitos, desde que cumpridas as exigências legais.

Isso explica por que candidatos muito populares podem contribuir decisivamente para a eleição de colegas que receberam votações individuais menores.

Também explica por que um candidato com votação expressiva pode ficar de fora: sua votação pessoal, isoladamente, não garante a eleição se o partido ou federação não conquistar uma cadeira que possa ser ocupada por ele.

Portanto, nas eleições proporcionais, o eleitor não escolhe apenas uma pessoa. Seu voto também influencia diretamente a representação parlamentar do partido ou federação.

E as cadeiras que sobram?

Nem sempre todas as cadeiras são preenchidas pelo cálculo inicial dos quocientes. As vagas restantes são distribuídas mediante um sistema de médias, conhecido como distribuição das sobras eleitorais.

Nessa etapa, há regras específicas de desempenho partidário e individual.

Na primeira distribuição das sobras, podem participar os partidos e federações que tenham alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral e possuam candidatos com votação individual equivalente a pelo menos 20% desse quociente.

No exemplo apresentado, isso significa que o partido ou federação precisa somar pelo menos 40 mil votos e ter candidato com pelo menos 10 mil votos.

Se ainda restarem cadeiras depois dessa etapa, haverá nova distribuição pelo critério das maiores médias, com participação de todos os partidos e federações concorrentes, independentemente desses percentuais mínimos.

A finalidade é preservar a proporcionalidade da representação parlamentar e impedir que as restrições das primeiras etapas excluam integralmente as legendas menores da disputa pelas vagas remanescentes.

Portanto, não basta observar quantos votos determinado candidato poderá receber. É igualmente importante verificar a força eleitoral de seu partido ou federação, a quantidade de candidatos competitivos apresentados e a capacidade da legenda de conquistar cadeiras.

Um candidato pode receber uma votação considerável e não ser eleito. Outro, com menos votos, pode conquistar uma vaga porque sua legenda obteve desempenho coletivo suficiente para elegê-lo.

Isso é uma consequência do modelo proporcional estabelecido pela Constituição Federal e regulamentado pela legislação eleitoral.