Guerra às drogas ou disputa pelo poder? Os interesses dos Estados Unidos na América Latina

A presença norte-americana na América Latina também está inserida em uma disputa mais ampla, que envolve reservas de petróleo, minerais estratégicos, rotas comerciais, influência diplomática e a China e a Rússia

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP)

Os Estados Unidos estão ampliando sua presença militar na América Latina. Em outubro de 2026, a imprensa internacional noticiou o deslocamento de integrantes de um batalhão de aproximadamente 600 soldados da 10ª Divisão de Montanha do Exército norte-americano para atividades de treinamento e cooperação militar no Panamá, na Colômbia e em Honduras. Paralelamente, Washington reforçou suas operações de vigilância e combate ao narcotráfico no Caribe e em outras áreas estratégicas do continente.

A justificativa oficial é conhecida: combater o tráfico internacional de drogas, desarticular organizações criminosas e proteger a segurança dos Estados Unidos. Entretanto, a pergunta que precisa ser feita é outra: o narcotráfico explica, sozinho, tamanha mobilização militar?

A presença norte-americana na América Latina também está inserida em uma disputa mais ampla, que envolve reservas de petróleo, minerais estratégicos, rotas comerciais, influência diplomática e, sobretudo, a competição internacional com a China e a Rússia. Não se trata de negar a importância do combate às drogas, mas de compreender que as decisões militares de uma potência mundial raramente atendem a um único objetivo.

O narcotráfico é uma ameaça concreta. Organizações criminosas movimentam bilhões de dólares, atravessam fronteiras, corrompem instituições públicas e desafiam a autoridade dos Estados. Em algumas regiões, possuem armamentos, estruturas financeiras e capacidade logística que dificultam profundamente a atuação das forças policiais locais. Enfrentar essas organizações exige cooperação internacional, compartilhamento de inteligência e mecanismos eficientes de repressão à criminalidade.

Mas existe uma diferença fundamental entre cooperar no combate ao crime e transformar esse combate no fundamento de uma estratégia permanente de projeção militar.

A própria crise norte-americana de drogas demonstra os limites de uma resposta concentrada na presença de tropas estrangeiras. O fentanil e a metanfetamina, substâncias associadas a graves problemas de saúde pública nos Estados Unidos, movimentam cadeias internacionais que envolvem fornecedores de precursores químicos, laboratórios clandestinos, redes de distribuição e complexos mecanismos de lavagem de dinheiro.

Embora parte importante da produção destinada ao mercado norte-americano esteja associada ao México, as cadeias de fornecimento ultrapassam as fronteiras latino-americanas, envolvendo inclusive empresas e redes situadas em países asiáticos. Além disso, a demanda interna dos próprios Estados Unidos constitui elemento indispensável à manutenção desse mercado ilícito.

Surge, então, uma questão: por que a resposta ao narcotráfico assume uma dimensão militar tão expressiva na América Latina, quando outras etapas igualmente relevantes dessa cadeia exigem ações de natureza financeira, policial, diplomática e sanitária?

A pergunta não significa que operações militares sejam necessariamente ilegítimas ou ineficazes. Significa apenas que o combate às drogas não pode ser analisado isoladamente dos interesses estratégicos que orientam a política externa norte-americana.

Essa preocupação com o controle da influência estrangeira no continente não é recente. Em 1823, a Doutrina Monroe consolidou a oposição dos Estados Unidos à intervenção de potências europeias no Hemisfério Ocidental. Ao longo dos dois séculos seguintes, essa orientação foi reinterpretada e utilizada em diferentes momentos para sustentar a atuação política, diplomática e militar de Washington na América Latina.

Hoje, entretanto, os protagonistas da disputa são outros. A China tornou-se um dos principais parceiros comerciais de diversos países latino-americanos e ampliou significativamente seus investimentos em infraestrutura, energia, mineração, telecomunicações e logística. Empresas chinesas participam de projetos de portos, ferrovias, redes de comunicação e exploração de recursos naturais, consolidando uma presença econômica que altera o equilíbrio tradicional de influência no continente.

A Rússia, embora possua participação econômica regional mais limitada, mantém relações políticas e militares com determinados governos, especialmente por meio de cooperação em defesa e fornecimento de equipamentos.

Para Washington, essas aproximações não representam apenas concorrência comercial. Infraestruturas portuárias, sistemas de telecomunicações, instalações energéticas e corredores logísticos podem assumir relevância estratégica em situações de crise ou conflito internacional.

E essa preocupação não é uma suposição. A Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos de 2026 reconhece expressamente a importância de preservar a posição norte-americana no Hemisfério Ocidental, restringir a influência de adversários e assegurar o acesso militar e comercial a áreas estratégicas. O documento atribui especial relevância ao Canal do Panamá e associa a segurança regional à proteção dos interesses econômicos e nacionais dos Estados Unidos.

Portanto, o próprio planejamento militar de Washington demonstra que o combate ao narcotráfico convive com objetivos mais amplos de segurança, influência e competição entre potências.

A América Latina, nesse cenário, deixa de ser percebida apenas como origem de drogas e fluxos migratórios para ocupar posição relevante na disputa internacional por recursos e infraestrutura.

Basta observar o mapa. A região concentra reservas expressivas de minerais indispensáveis às novas cadeias tecnológicas. O chamado Triângulo do Lítio, formado por áreas da Argentina, Bolívia e Chile, ocupa posição importante na produção e no potencial de exploração de um recurso utilizado na fabricação de baterias e sistemas de armazenamento de energia.

O continente também possui reservas significativas de cobre, petróleo, água doce e outros minerais estratégicos empregados nas indústrias de tecnologia, energia e defesa.

O Brasil integra esse cenário por sua produção mineral, capacidade energética, biodiversidade, extensão territorial e relevância econômica. Em um mundo no qual a segurança das cadeias de suprimentos tornou-se preocupação central das grandes potências, o acesso a esses recursos representa uma variável importante nas decisões de política externa.

Isso não significa que toda operação militar seja organizada para assegurar recursos naturais. Significa que nenhuma análise séria da geopolítica contemporânea pode ignorar a relação entre poder, energia, tecnologia e segurança econômica.

Outro elemento essencial são as rotas comerciais. O Canal do Panamá permanece entre as infraestruturas mais relevantes da navegação internacional. Qualquer instabilidade que comprometa sua operação ou o acesso às rotas marítimas que o conectam produz consequências sobre o transporte de mercadorias, os custos logísticos e as cadeias internacionais de abastecimento.

O Caribe, por sua vez, reúne importantes corredores de circulação comercial e energética, aproximando a segurança marítima dos interesses econômicos de Washington. Controlar diretamente essas rotas não é a única maneira de exercer influência sobre elas. Acordos militares, exercícios conjuntos, compartilhamento de inteligência e presença naval também integram os instrumentos utilizados pelas potências para proteger seus interesses estratégicos.

É nesse contexto que a Venezuela se transforma em um dos exemplos mais reveladores da sobreposição entre o discurso de segurança e os interesses econômicos norte-americanos.

Durante anos, Washington apresentou acusações de envolvimento com o narcotráfico, corrupção e violações de direitos humanos como fundamentos de sua política de pressão contra o governo de Nicolás Maduro. Em janeiro de 2026, forças norte-americanas capturaram Maduro em uma operação militar que provocou intenso debate internacional sobre soberania, uso da força e os limites jurídicos da intervenção estrangeira.

A operação foi apresentada pelo governo dos Estados Unidos como parte de sua política de segurança e de responsabilização de autoridades venezuelanas acusadas de crimes. Entretanto, os acontecimentos posteriores evidenciaram a importância de outro componente: o petróleo.

A Venezuela possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. Após a captura de Maduro, a reorganização do setor energético venezuelano ganhou protagonismo nas relações com Washington, envolvendo mecanismos de comercialização, licenciamento de exportações, participação de empresas estrangeiras e administração de receitas provenientes da atividade petrolífera.

Em outubro de 2026, novas informações sobre acordos entre os dois países e a expectativa de investimentos bilionários no setor demonstraram que a dimensão energética passou a ocupar posição central na reorganização das relações bilaterais.

A questão merece ser examinada com atenção.

Se a justificativa predominante para a pressão norte-americana estava associada ao narcotráfico e à segurança nacional, como explicar a rapidez com que o petróleo assumiu tamanho protagonismo nas iniciativas posteriores à captura de Maduro?

Para críticos da atuação norte-americana, a combinação entre operação militar, sanções econômicas, apreensões de petroleiros e interferência nos mecanismos de comercialização do petróleo representa uma forma de imposição de poder sobre recursos estratégicos de outro Estado. Alguns chegam a comparar determinadas apreensões e restrições comerciais a práticas de apropriação econômica, questionando sua compatibilidade com o direito internacional.

Washington, por sua vez, apresenta essas medidas como instrumentos de segurança, aplicação de sanções, reorganização econômica e estímulo a uma transição política venezuelana.

E talvez essa seja a principal lição do episódio: nas relações internacionais, diferentes interesses podem ser apresentados sob uma mesma justificativa de segurança.

É preciso reconhecer, por outro lado, que a cooperação militar entre os Estados Unidos e os países latino-americanos pode produzir benefícios concretos. O treinamento de forças locais, o acesso a tecnologias de monitoramento, o compartilhamento de inteligência e o aperfeiçoamento da capacidade de vigilância de fronteiras podem contribuir para o enfrentamento de organizações criminosas transnacionais. Em determinadas situações, a cooperação permite superar limitações operacionais que os países envolvidos dificilmente conseguiriam enfrentar isoladamente.

O problema começa quando a cooperação se aproxima de uma relação de dependência ou quando decisões nacionais de segurança passam a ser condicionadas às prioridades estratégicas de uma potência estrangeira.

Para o Brasil, essa discussão possui consequências que vão muito além das relações com a Venezuela ou dos exercícios militares realizados em países vizinhos.

O país mantém importantes relações comerciais com a China, cooperação diplomática e econômica com os Estados Unidos e vínculos com diferentes centros internacionais de poder. Ao mesmo tempo, possui interesses próprios relacionados à proteção da Amazônia, à segurança das fronteiras, ao desenvolvimento tecnológico, à exploração de minerais estratégicos e à integração sul-americana.

Por isso, a política externa brasileira precisa avaliar a cooperação internacional a partir de seus objetivos concretos, dos benefícios oferecidos, dos riscos assumidos e dos limites jurídicos envolvidos, sem confundir parceria estratégica com subordinação política.

A questão não é escolher automaticamente entre Washington, Pequim ou Moscou, mas preservar a capacidade de o Brasil estabelecer suas próprias prioridades, negociar em condições adequadas e proteger seus interesses nacionais.

O combate ao narcotráfico pode ser um objetivo legítimo e, simultaneamente, integrar uma estratégia mais ampla de influência regional. A cooperação militar pode oferecer vantagens operacionais e, ao mesmo tempo, produzir tensões relacionadas à soberania e à autonomia dos países participantes.

A América Latina não pode ignorar a ameaça representada pelo narcotráfico, mas também não deve aceitar que o combate às drogas seja tratado como explicação suficiente para qualquer ampliação da presença militar estrangeira.

Segurança, comércio, energia e influência política frequentemente caminham juntos nas decisões das grandes potências. O desafio dos países latino-americanos consiste em compreender esses interesses, negociar a cooperação necessária e preservar sua autonomia.

Na geopolítica, tão importante quanto conhecer as razões oficialmente declaradas de uma operação é compreender os interesses estratégicos que a acompanham.