Justiça mantém Milton Leite preso após audiência de custódia

Termo da audiência apontou que não foram verificadas irregularidades no cumprimento do mandado de prisão temporária

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite foi mantido preso neste sábado (19), após passar por audiência de custódia. Segundo apurou a Jovem Pan, não foram verificadas irregularidades no cumprimento do mandado de prisão, e o ex-parlamentar permanece detido.

Leite se entregou à polícia na sexta-feira (18), em uma delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Um dia antes, ele havia sido alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, que investiga a suposta infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas do transporte público.

Antes de Leite se apresentar, investigadores fizeram uma nova diligência em Sorocaba, na casa de um assessor ligado ao filho do ex-vereador, o deputado estadual Milton Leite Filho. Havia a informação de que o ex-parlamentar poderia estar no imóvel, mas ele não foi localizado no local.

Durante as buscas, os policiais encontraram R$ 287 mil em dinheiro vivo e US$ 89 mil em espécie. Os valores foram apreendidos e deverão ser analisados no decorrer da investigação.

Operação Vectura Corrupta

A Operação Vectura Corrupta foi deflagrada na quinta-feira (17) pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Ministério Público, e mira suspeitos de integrar uma estrutura do PCC que, segundo a investigação, teria avançado sobre o sistema de transporte público de São Paulo.

Milton Leite é citado na investigação como suposto responsável pela operação de empresas que seriam controladas pela facção. Também é alvo da operação Levi dos Santos Oliveira, ex-presidente da SPTrans.

Ao todo, 16 mandados de prisão foram expedidos. A investigação é considerada um desdobramento da Operação Decurio, deflagrada em agosto de 2024, que revelou, segundo os investigadores, uma rede de comunicação utilizada pelo PCC para manter contato entre integrantes presos e pessoas em liberdade.