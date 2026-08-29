Direito do consumidor em ano eleitoral: como a corrida por desconto pode criar o próximo contencioso de massa

Períodos eleitorais costumam coincidir com mais pressão promocional no varejo: o consumidor tende a prestar mais atenção ao preço, as empresas perdem margem para repassar custo e respondem competindo por oferta. O problema não é a promoção em si. É a capacidade da empresa de controlar uma oferta que vai ser replicada, sem alteração, para milhares de consumidores ao mesmo tempo. Uma informação errada numa peça promocional pode parecer um problema isolado. Quando a mesma peça chega a milhares de consumidores, porém, pode gerar centenas ou milhares de reclamações, todas com a mesma origem. O Código de Defesa do Consumidor não prevê um período de tolerância entre a publicação da oferta e a sua revisão jurídica.

O artigo 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. O artigo 35 prevê o que acontece quando o fornecedor recusa cumprir a oferta: o consumidor pode exigir seu cumprimento, aceitar produto ou serviço equivalente, ou rescindir o contrato com restituição e eventual reparação por perdas e danos. O artigo 37 proíbe publicidade enganosa ou abusiva, inclusive a capaz de induzir o consumidor a erro sobre preço, quantidade ou condições da oferta. O artigo 6º, inciso VIII, completa esse quadro ao facilitar a defesa do consumidor em juízo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova a critério do juiz. Mas o essencial já está nos artigos 30, 35 e 37: a vinculação da oferta não depende de aprovação jurídica prévia. Uma vez disponibilizada ao consumidor, a publicidade pode produzir os efeitos previstos pelo CDC.

Onde a revisão costuma falhar

Raramente é no texto principal da campanha. É no preço que aparece na arte e não é o mesmo do aplicativo. No desconto progressivo cuja condição não fica clara. No prazo de validade que muda entre o site e a comunicação enviada ao consumidor. Na exceção escondida numa nota que contradiz a promessa principal. E também na velocidade: a campanha precisa entrar no ar amanhã, o marketing precisa da aprovação hoje, o jurídico recebe a peça no fim do dia, e a revisão que deveria ser análise vira conferência rápida atrás de erro evidente. A empresa continua tratando cada campanha como uma demanda isolada, mas o volume já mudou a natureza do problema. Não são mais peças pontuais. São dezenas de peças, canais e versões chegando ao consumidor ao mesmo tempo, e a estrutura de revisão continua do tamanho de um ano qualquer.

O jurídico precisa entrar antes da campanha

Aumentar a equipe jurídica ajuda, mas o ponto que muda o resultado é outro: em que momento do processo o jurídico entra. Algumas medidas concretas:

Definir quem aprova a versão final da oferta, com esse fluxo documentado.

Reservar tempo real para revisão jurídica dentro do cronograma da campanha, não apenas na aprovação final.

Ter critérios objetivos para os pontos que mais geram conflito: preço anterior, desconto, condições de pagamento, prazo de validade, quantidade disponível, restrições.

Usar reclamações e processos anteriores para identificar os erros que não podem se repetir.

Acompanhar se o volume de campanhas aprovadas por semana ainda cabe na capacidade real da equipe.

Uma empresa que triplicou a quantidade de ofertas sem mudar o processo de aprovação não manteve o controle. Manteve a aparência dele.

Um erro, mil reclamações: como a oferta vira contencioso de massa

Uma falha contratual pode atingir um consumidor ou um grupo determinado. Uma falha em uma campanha pode alcançar milhares de consumidores ao mesmo tempo, porque o problema deixa de ser individual quando a mesma informação é apresentada milhares de vezes. O consumidor percebe a diferença e reclama. Outros consumidores comparam a própria experiência com a dele e fazem o mesmo. Isso aparece primeiro no SAC, depois no Procon e nas redes, bem antes de chegar ao jurídico. E hoje isso acontece mais rápido: um print de tela ou uma condição divergente no aplicativo se compartilha em segundos, e o que antes um único consumidor perceberia pode ser identificado por centenas ao mesmo tempo.

Contencioso de massa, nesse cenário, não é só ação coletiva. Pode ser reclamação administrativa em série, ação individual repetitiva, notificação de Procon, e às vezes atuação do Ministério Público ou da Defensoria. O risco está no número de caminhos que o consumidor tem à disposição, não só na quantidade de reclamações.

A campanha promocional é decisão comercial. O risco jurídico está na escala dela. Em ano eleitoral, esse risco não nasce da eleição em si. Nasce do ambiente mais volátil e da pressão promocional que ela pode criar. Quem entende essa diferença leva o jurídico para o planejamento da campanha, e não apenas para corrigir os problemas que aparecem depois que ela já foi publicada.