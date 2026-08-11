As rádios Panamericana e Record transmitiram em pool jogos da Copa de 1954

A Panamericana (Jovem Pan) e a Record já tinham transmitido, em separado, a Copa de 1950, no Brasil. Já em 1954, as duas emissoras, de propriedade de Paulo Machado de Carvalho, se uniram para a cobertura da competição que foi disputada na Suíça.

O bibliotecário do Museu do Futebol, no Pacaembu, Ademir Takara, fez, a meu pedido, uma pesquisa em edições da A Gazeta Esportiva daquele ano e localizou os anúncios da cobertura feita na Europa. Nas imagens dos jornais, vemos que outras rádios também participaram do pool: Mauá, do Rio de Janeiro, Olinda, de Recife, Atlântica, de Santos, e Rede Piratininga.

Imagem de arquivo

Na época, Pedro Luiz ainda era da Panamericana e Geraldo José de Almeida, da Record. Infelizmente, como não existem registros dos áudios, não temos como saber se eles faziam revezamento por jogo ou a cada tempo de uma mesma partida. De qualquer forma, as imagens são importantes para recontar a história do rádio esportivo do país.

O trabalho dos profissionais na Suíça contava com o patrocínio de “Tricomicina”. O slogan era: “A maravilha da ciência que combate a calvície, detém a queda dos cabelos e elimina a caspa”. Certamente, durante as transmissões, a marca era citada por Pedro Luiz e Geraldo José de Almeida.

Em 1954, a seleção estreou com vitória sobre o México, 5 a 0, e empatou com a Iugoslávia, 1 a 1, ainda pela fase de grupos do mundial. Entretanto, a equipe comandada por Zezé Moreira foi eliminada pela poderosa Hungria, 4 a 2, nas quartas de final, em um jogo que ficou conhecido como “A batalha de Berna”. Djalma Santos e Didi, destaques brasileiros, seriam campeões do mundo na Suécia, quatro anos depois. Pelos anúncios dos jornais, é possível observar que a Pan e a Record também transmitiram partidas de outras equipes.