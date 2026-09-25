Até quando vai o “mau futebol crônico” da seleção brasileira que apenas empata com a Austrália?
Se fosse feita uma enquete sobre o jogo desta sexta-feira (25) da seleção, a maioria responderia que nem estava sabendo que o Brasil entrou em campo. Depois da ressaca da Copa, começou o tal do novo ciclo. Ciclo novo, mas com velhos e irritantes defeitos. Não é de hoje que a equipe nacional vive um problema “crônico” de mau futebol. No papel, o time até que é bom e conta com grandes jogadores: Vini Jr, Danilo, Bruno Guimarães, Estêvão e Endrick. Apesar de boas chances e de um gol anulado pelo VAR, os comandados de Ancelotti deixaram a desejar e conseguiram empatar com a Austrália no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Nestory Irankunda balançou as redes em cobrança de falta aos 22 minutos da etapa final. Já nos descontos, Rayan aproveitou um escanteio e fez de cabeça.
O treinador italiano saiu jogando com Matheuzinho, na lateral-direita, e Vitor Reis, na zaga, além do goleiro Hugo Souza e do atacante Estêvão, desfalque na Copa. Mas, assim como no mundial, a seleção mostrou deficiências, desperdiçou chances e voltou a apresentar um futebol sofrível. Claro que é só o começo de uma nova etapa, mas é desanimador um início que, por enquanto, não dá para considerar promissor.
A equipe volta a enfrentar a Austrália na terça-feira (29), às 7h, em Brisbane, e depois vai pegar a Índia, no sábado (3), em Calcutá. Se você que me acompanha no “Memória da Pan” ficou sabendo do resultado do jogo desta sexta-feira pela coluna, isso comprova o desinteresse “crônico” pela seleção brasileira.
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