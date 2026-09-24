Disco raríssimo da Rádio Gazeta relembra partidas marcantes do Campeonato Brasileiro de 1976
A torcida que estava no Beira Rio em 12 de dezembro de 1976 presenciou a conquista do bicampeonato brasileiro pelo Internacional. Na época, a equipe era comandada por Rubens Minelli e tinha destaques como o goleiro Manga, Figueroa, Vacaria, Paulo Roberto Falcão, Valdomiro, Caçapava e o folclórico Dadá Maravilha. Na finalíssima, o Colorado derrotou o Corinthians por 2 a 0, gols de Valdomiro e Dadá.
Já a equipe do Parque São Jorge, que não vencia uma competição desde o Paulista de 1954, vinha de uma classificação histórica contra o Fluminense, na semifinal. O jogo entrou para a história por causa da invasão da torcida corintiana ao Maracanã e pelas as defesas de Tobias na disputa por penalidades.
Apesar do vice-campeonato, a Rádio Gazeta lançou um disco com a campanha do clube paulista no Brasileiro de 1976. O LP, raríssimo, é apresentado por Milton Peruzzi, José Italiano e Geraldo Blota. Os narradores são Oswaldo Maciel e Roberto Leite. Mais um áudio raríssimo recuperado pela Jovem Pan.
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