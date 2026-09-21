‘Repórter da cabeça aos pés’: Helvidio Mattos lança livro com bastidores de grandes reportagens

O programa “Grandes Momentos do Esporte” marcou época na TV Cultura por quase três décadas, dos anos 80 até os 2000. Helvidio Mattos, principal repórter da atração, levou ao ar trabalhos memoráveis. Entrevistou centenas de personagens: de Pelé ao humorista Ary Toledo, que arrancou risos do jornalista com piadas relacionadas ao futebol. Além do Rei, conversou com Barbosa, Luizinho, Flávio Costa, Careca e outros tantos. Contou detalhes sobre títulos da seleção e de clubes, ajudando a manter viva a história do esporte.

“Daqueles que entram em campo das canchas de terra do fundão do país às moderníssimas arenas do primeiro mundo. Trabalhei em jornais, revistas e emissoras de TV. Produzi e dirigi documentários. Ganhei prêmios e fui finalista em outros. Procuro me manter em atividade”, se define Helvidio Mattos no perfil da plataforma Linkedin. Depois da TV Cultura, trabalhou na ESPN Brasil por mais de vinte anos. No dia 3 de outubro, o jornalista vai lançar o livro “Repórter da cabeça aos pés”, na livraria Barrilete (Dr. Luís Barreto, 103 – Bela Vista, São Paulo), a partir das 16h.

Um dos momentos mais marcantes da vida profissional de Helvidio Mattos foi em uma entrevista com Pelé, no Guarujá, na década de noventa. O Rei mostrou ao repórter uma caixa de engraxate que guardava com carinho. Quando era menino em Bauru, no interior de São Paulo, o garoto percorria as ruas da cidade e oferecia o serviço para reforçar a renda da família.

São histórias imperdíveis que agora ficam imortalizadas nas páginas de um livro obrigatório para quem gosta de jornalismo e, claro, de esporte. No link abaixo, assista a uma reportagem que Helvidio fez com Luizinho, o Pequeno Polegar, ídolo do Corinthians.