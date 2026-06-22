Cabo Verde é o ‘novo Camarões’ de uma copa surpreendente, emocionante e divertida

A Copa é fenomenal, pois dá chances a seleções sem expressão, como Cabo Verde, de dificultar a vida dos grandes. O time africano já deve ser considerado a grande surpresa do mundial de 2026. Guardadas as devidas proporções, me lembra muito a equipe de Camarões que surgiu para o planeta bola em 1982, na Espanha, e arrancou três empates na fase de grupos: Itália, Polônia e Peru. Já em 1990, na Itália, o país foi ainda mais longe, chegou às quartas de final, quando perdeu para a Inglaterra.

Neste domingo, em Miami, Cabo Verde deixou o gramado com um resultado heroico de 2 a 2 diante do Uruguai, sendo que na estreia já tinha empatado com a toda poderosa Espanha por 0 a 0. Foi mais um exemplo de doação, disciplina tática e raça. Já os uruguaios, apáticos, correm sério risco de não passar para o mata-mata, dependendo da combinação de resultados da chave. A Celeste tem os espanhois pela frente, enquanto Cabo Verde pega a Arábia Saudita, que perdeu para a “fúria” por 4 a 0. Finalmente, o futebol dos comandados de Luis de La Fuente apareceu, com destaque para o jovem Yamal. É saber se vão continuar crescendo na competição.

E a geração Belga, que surgiu em 2014, tirou o Brasil do mundial de 2018 e morreu na primeira fase em 2022? A equipe está em situação difícil, depois de um novo empate, agora por zero a zero contra o valente Irã, em Los Angeles. Enquanto isso, o Egito virou em cima da Nova Zelândia, 3 a 1, com boa atuação de Salah. Foi a primeira vitória do país em um mundial.

Apesar do inchaço de seleções, a história desta Copa está sendo construída com bons jogos, emoção, drama e belos gols. Um novo capítulo será contado hoje por Argentina e França. O duelo entre Messi e Mbappé pela maior artilharia de todos os tempos chama a atenção do planeta bola. Hoje, ainda tem Haaland em campo.