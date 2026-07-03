Como o Brasil, a Espanha evolui durante a Copa e fará embate contra Portugal, que despachou a Croácia

Depois de uma primeira fase com pouco brilho, a Espanha, finalmente, apresentou o cartão de visita na Copa ao derrotar a Áustria por 3 a 0, em Los Angeles. Oyarzabal, que marcou duas vezes, mostrou como é oportunista. Pedro Porro também balançou as redes. O jovem talentoso Yamal, que integra o grande elenco da equipe, fez o melhor jogo dele até agora.

Assim como o Brasil, os espanhois estão em nítida evolução no mundial e venceram o primeiro mata-mata desde o mundial de 2010, quando foram campeões. Os comandados de Luis de la Fuente não perdem há 34 jogos e o adversário das oitavas será Portugal, em Dallas.

A classificação portuguesa veio em um jogo eletrizante contra a Croácia no acanhado estádio de Toronto. Depois de um primeiro tempo modorrento, a etapa final foi de tirar o fôlego.

Os croatas, sempre traiçoeiros, abriram o placar com Perisic, mas Cristiano Ronaldo empatou, em cobrança de pênalti. CR7 foi substituído por Gonçalo Ramos e a torcida protestou contra a decisão do técnico Roberto Martínez.

Em 2022, no Qatar, o treinador tinha apostado no mesmo jogador antes da partida contra a Suíça, pelas oitavas de final, e deixou o astro no banco de reservas. Naquele dia, Gonçalo Ramos marcou três gols e, nesta quinta, ele foi decisivo mais uma vez: 2 a 1.

Entretanto, a Copa de 2026 não é para amadores. Nos acréscimos, Gvardiol empatou para a Croácia, mas o VAR anulou a jogada por causa de um impedimento milimétrico.

Em 2010, pelas oitavas de final, a Espanha despachou os portugueses na campanha do título mundial. Já em 2022, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e o duelo terminou empatado 3 a 3.

Um novo capítulo será escrito na segunda-feira. O vencedor chegará nas quartas de final e poderá sonhar com a vaga na semi, em um possível embate com a França.

Em Vancouver, a Suíça ganhou da Argélia e agora aguarda o vencedor da partida entre Colômbia e Gana.

O último dia da fase de dezesseis avos de final tem como destaque a Argentina contra Cabo Verde. Como será o embate entre Messi e Vozinha?