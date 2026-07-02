Em jogo sem sustos, Espanha despacha Áustria e avança às oitavas da Copa

Time de Luis De La Fuente venceu pelo placar de 3 a 0 e enfrenta Portugal ou Croácia na próxima fase

Se o time de De La Fuente não encantou ainda na Copa, pelo menos é eficiente

A Espanha derrotou a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), pela fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos. Os espanhóis enfrentam Portugal ou Croácia na próxima fase.

Apesar do bom sistema defensivo apresentado pela Áustria, o time de Lamine Yamal conseguiu se encontrar na partida e vencer para jogar as oitavas de final.

A Espanha veio de uma fase de grupos com uma surpresa e a impressão de estar entregando menos do que podia. Empatou na estreia por 0 a 0 com o fraco time de Cabo Verde, com grande atuação do goleiro Vozinha.

Atropelou a Arábia Saudita em sua melhor partida por 4 a 0 e venceu o Uruguai com um a menos pelo placar magro de 1 a 0. Apesar disso, a equipe de Luis De La Fuente era favorita para o confronto.

A Áustria saiu do segundo lugar do Grupo J, que também tinha a atual campeã Argentina. Venceu a Jordânia por 3 a 1, perdeu para o time de Messi por 2 a 0 e empatou na última rodada por 3 a 3 com a Argélia.

A Espanha teve dificuldade de abrir o placar na primeira etapa. A marcação austríaca conseguia incomodar a troca de passes do time de De La Fuente. Depois da pausa para a hidratação, o time melhorou e conseguiu achar um gol com troca de passes para achar Mikel Oyarzabal dentro da área.

Já no segundo tempo, o tom foi o mesmo. As mexidas de Ralf Rangnick pouco fizeram efeito na partida, e a Espanha ampliou o placar depois de uma cabeçada sozinha do lateral Pedro Porro na área.

Oyarzabal fechou o placar na bacia das almas, explorando o espaço dado pela Áustria, que se lançava ao ataque. A Espanha fez sua melhor atuação na Copa até aqui, mas ainda não atingiu o patamar que se esperava antes do início da competição. Mesmo assim, ainda não sofreu gols e continua sendo eficiente jogo após jogo.

Espanha joga como o esperado

A Espanha começou a partida dominando o ataque, como era esperado. A Áustria apostava na velocidade de Marcel Sabitzer e contra-ataques para incomodar a defesa espanhola.

Konrad Laimer, lateral esquerdo da Áustria, sofreu um bocado com Lamine Yamal, inclusive levando duas canetas do jovem, mas ia fazendo um bom trabalho de marcação e buscando Sabitzer na construção ofensiva.

O elogio valia para todo o time austríaco. Ralf Rangnick conseguiu encaixar a marcação nos espanhóis, não dando grandes chances ao poderoso ataque. Depois da pausa para hidratação, o time de De La Fuente começou a achar as soluções.

Marc Cucurella anotou depois de cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por falta no goleiro Alexander Schlager.

O gol só viria aos 36 minutos do primeiro tempo, pelo lado esquerdo do ataque. Cucurella encontrou Mikel Oyarzabal dentro da área, segurando a corrida para ficar livre e finalizar para abrir o placar, na troca de passes que é característica desse time.

Schlager teve que fazer duas difíceis defesas nos acréscimos do primeiro tempo, depois de cobrança de falta de Alex Baena. O goleiro foi o melhor jogador austríaco da primeira etapa.

Fechando a conta

Voltando para a segunda etapa, a Espanha parecia estar na missão de matar a partida. Colocou-se ao ataque, fazendo pressão alta no time austríaco.

Apesar do volume, não aproveitava bem as suas chances e tinha problemas para tomar decisões no último terço do campo.

Rangnick então apostou nos gigantes Saša Kalajdžić (2m) e Marko Arnautović (1,92m) e cruzamentos na área para tentar virar a partida. Parece que não mudou nada no time.

Quem marcou no cruzamento, porém, foi a Espanha. Pedro Porro infiltrou a área e recebeu um passe preciso de Baena para ampliar o placar. Se o time de De La Fuente não encantou ainda na Copa, pelo menos é eficiente.

A Espanha continua sendo o único time, junto com o México, a não sofrer gols nesta Copa.

No finalzinho do jogo, a Espanha ainda conseguiu marcar o terceiro, explorando os espaços que a Áustria tentava fazer o seu primeiro. Oyarzabal fechou o caixão com menos de dois minutos para o fim do jogo.